El Barça dice que Neymar quiere volver

"Neymar quiere volver". Jordi Cardoner, el vicepresidente primero del Barcelona, ha confirmado que el astro brasileño quiere retornar al Camp Nou. "Nosotros no hemos contactado con él", ha dicho el dirigente azulgrana, que se ha convertido en la primera persona del club en hablar abiertamente del complicado futuro del delantero del Paris SG.

"Lo que yo he leído y parece cierto es que Neymar quiere volver al Barça. Pero que el Barça quiere fichar a Neymar, es la parte que no podemos estar de acuerdo", ha subrayado Cardoner durante una rueda de prensa en la que se ha hecho balance del área social del Barcelona.

"Hay una voluntad posible del jugador y ahora estamos en el momento de decidir", ha reconocido luego el vicepresidente barcelonista, indicando que se va "encontrando con comentarios inciertos porque no hemos entrado en contacto con él".

Luego, Cardoner ha reconocido que "el caso de Neymar es diferente" por la manera en que se marchó del Camp Nou hace menos de dos años. "Él decidió unilateralmente dejar el Barça", ha recordado el directivo azulgrana, admitiendo que "la parte deportiva es indiscutible pero lo que le rodea es una cuestión que tenemos que valorar".

En ese debate se mueve el Barça. "Hay muchas cosas de su salida que no me gustaron, muchas cosas por solventar. Hay que cambiar los escenarios", ha subrayado Cardoner. "Hay comentarios inciertos de que hemos fichado a Neymar, no hemos fichado a nadie. No hemos mantenido contacto con él. Él y muchos quieren jugar en el Barcelona".