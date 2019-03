Autoentrevista de Sergio Ramos en Twitter sobre la hecatombe del Madrid

Sergio Ramos se autoentrevista en Twitter para responder a las incógnitas que rodean a la crisis del Real Madrid, en las que está él directamente implicado. El nuevo género periódistico del capitán del Madrid aclara extremos como el de su tarjeta amarilla forzada en Amsterdam. (Ramos se hizo sacar la amarilla adrede para llegar limpio a los cuartos de final, dando por sentado que superarían al Ajax, pero los resultados están a la vista. La suspensión de la UEFA durante dos partidos hizo que se pierda el partido vuelta y el Ajax terminó goleando en el Santiago Bernabéu por 1-4).

"Fue un error mío al 200%", reconoció el líder merengue.

También aclara la bronca con Florentino Pérez. Luego de la derrota del pasado martes en manos de los holandeses que significó la eliminación en Champions League, Ramos fue a buscarlo al presidente madrileño para echarle broncas por la planificación de la temporada. Esto abarca el no reemplazo para Cristiano Ronaldo y la contratación de Julen Lopetegui. "Las cosas de vestuario se hablan y resuelven ahí. No hay problema alguno y solo un interés en común: el Real Madrid", expresó quien posee el dorsal 4.

Por último, incluso, desmintió encontronazo alguno con Marcelo y se encargó de esclarecer su relación con el entrenador argentino. "Tenemos piques todos los entrenamientos. Marcelo es como un hermano para mí", escribió. Y en cuanto Solari, mostró su apoyo y dijo: "Tenemos un enorme respeto por ese puesto y apoyamos siempre al entrenador del Madrid".

Este es el hilo de la autoentrevista del defensa del Real Madrid en twitter:

A los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así.

El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos. pic.twitter.com/ephbTv32CT