El Andorra de Piqué solicita la plaza del Reus en Segunda B

El FC Andorra, que dirige la empresa Kosmos Holding de Gerard Piqué, ha confirmado el interés por adquirir la plaza vacante en Segunda División B tras la baja del Reus.

El club andorrano, que ascendió a Tercera esta pasada temporada, ya ha enviado a la Federación Española de Futbol (RFEF) la solicitud formal y su intención de pagar el aval para conseguir la plaza: en total son 452.022 euros.

Otros candidatos

Acaba el plazo este viernes para depositar el ingresos en una cuenta de la federación y luego decidirá entre las ofertas presentadas, entre las que hay equipos de fuera de Catalunya, como el Zamora, el Real Jaén, el Intercity o el Linares.

🚨 FITXATGES 🚨



Miguel Palanca, Javier Martos, Iker Goujón i Diego Huesca, nous jugadors del FC Andorra 🔵🔶🔴



Més informació ➡️ https://t.co/DbzfEUoWGP pic.twitter.com/91VYNJnlGo — FC Andorra (@FCA_oficial) July 23, 2019

El FC Andorra empieza, precisamente, este lunes la pretemporada. El equipo de Gabri, el exjugador azulgrana, tiene ya cuatro fichajes cerrados: Miguel Palanca (exfutbolista del Espanyol y Madrid), Diego Huesca (ex del Valencia juvenil), Javi Martos (ex del Barça y Charleroi) e Iker Goujón (ex jugador del Reus juvenil).