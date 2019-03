Hamilton acaba con los rumores en Australia

Todos los pronósticos de igualdad, incluso de superioridad de Ferrari sobre Mercedes, que se dispararon en los tets de Barcelona, saltaron por los aires en la primera prueba de fuego real, la clasificación del GP de Australia. Los jefes de equipo, los ingenieros y los pilotos equivocaron sus predicciones o Mercedes ha hecho un trabajo fantástico en la fábrica en dos semanas, pero el caso es que las dos 'flechas de plata' se aseguraron la primera línea de la parrilla, y dejaron a los Ferrari con la boca abierta a siete décimas.

Valtteri Bottas se mostró muy competitivo durante toda la jornada, pero en una última vuelta brutal, Lewis Hamilton demostró por qué es el campeón actual, por qué suma cinco títulos, por qué se ha metido en su radar el récord de siete coronas mundiales de Michael Schumacher que hasta hace poco parecía inalcanzable. Frente a la alegría y satisfacción de Mercedes, Mattia Binotto, el nuevo jefe de Ferrari, no se creía lo que estaba viendo en su equipo. Sebastian Vettel, el tetracampeón, y Charles Leclerc, el excepcional talento, se quedaron a más de siete décimas de los Mercedes.

UNA VUELTA ESPECTACULAR



"Estoy temblando todavía, porque ha sido mucho más justo de lo que parece. Después de los test no sabíamos dónde íbamos a estar, pero han trabajado mucho en la fábrica y Valteri también ha hecho un gran trabajo”, explicó Hamilton tras bajarse del coche, después de igualar el récod de seis poles consecutivas en Australia que estaba en poder de Michael Schumacher: “Ni siquiera sabía que había igualado ese récord. Se lo dedico a mi familia, que está aquí, y al equipo”, añadió. “Me hubiera gustado que fuera al revés”, confirmó Vettel. “El coche iba bien, pero los Mercedes son los claros favoritos a la victoria”, relató Vettel, a siete décimas de Hamilton, una más que el año pasado en este mismo gran premio.

SAINZ, EN MEDIO DEL TRÁFICO



Carlos Sainz se encontró con mucho tráfico en el momento decisivo de la Q-3, en los últimos dos minutos, lo que le lastró hasta el punto de no pasar el primer corte. Había sido más rápido que su compañero Lando Norris durante todo el fin de semana y, sin embargo, se le escapó en la crono y deberá arrancar en la decimoctava posición en su primera carrera del año al volante del McLaren. “Es increíble la maña suerte, pero me encontré al Williams de Kubica pinchando en mitad de la pista y he perdido tres décimas. Estaba haciendo una buena vuelta para entrar en los diez primeros, pero no ha podido ser”, explicó el madrileño que barrunta “una carrera difícil saliendo tan atrás. Todo estaba muy apretado en la clasificación, no se podía fallar, pero hemos tenido ese problema con el Williams”.