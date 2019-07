Ciudadanos ampliará su ejecutiva y no prevé ceses tras la crisis interna

El Consejo General de Ciudadanos -el máximo órgano entre asambleas- previsto para el próximo 29 de julio planteará una reforma de los estatutos del partido para ampliar de 40 a 50 el número máximo de integrantes de la Ejecutiva Nacional.

En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Nacional Permanente, el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha señalado que en ese cónclave, además de hacer una valoración del cierre del curso, también se realizará una remodelación de su Comité Ejecutivo. Actualmente la Ejecutiva cuenta con 34 integrantes, con la reciente incorporación del exvicepresidente de Coca-Cola Marcos de Quinto.

Según ha explicado, Cs ha experimentado un importante crecimiento no sólo en el Congreso y el Senado sino también en los municipios, en 400 de los cuales está gobernando, y en las comunidades autónomas. En este marco, Villegas considera que es fundamental que los órganos de partido se adapten a ese crecimiento. En cualquier caso, éste imprevisto cónclave se celebrará solo un mes después del último, en el que el líder naranja, Albert Rivera, pasó página a la crisis interna desencadenada tras el abandono de Toni Roldán y la dimisión de Javier Nart por no compartir la estrategia de no abrir una negociación para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Entonces Rivera animó todos esos que piensan que había que apoyar a Sánchez, incluidos empresarios, sindicatos y bancos, a que dieran el paso y presentaran su propio partido.

SIN CESES PREVISTOS



Preguntado sobre si se procederá cesar a los dirigentes críticos que forman parte del Comité Ejecutivo, Villegas ha recalcado que no hay previstos ceses y que, en todo caso, éstos ni serían objeto de esa reunión porque éstos no los tienen que votar este órgano, conforma a los estatutos de Cs.

Sobre los nuevos nombres que integrarán la Ejecutiva del partido, Villegas ha querido dejar claro que no le corresponde a él hacer las propuestas y que este asunto no está en el orden del día, pero no ha descartado que lo vaya a estar.

PRESIÓN A SÁNCHEZ

Villegas también ha pedido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se "deje de personalismos" y de "peleas por las sillas" y llegue a un acuerdo con Unidas Podemos para ser investido la próxima semana.

"Lo que tiene que hacer es negociar con sus socios preferentes y buscar una mayoría para la investidura", ha sentenciado el 'número dos' del partido naranja, antes de recordar a Sánchez que es él quien "tiene el mandato del Rey para formar Gobierno".