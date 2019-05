Conociendo las opciones actuales, ¿quién debe gestionar Caballerizas Reales una vez pase a manos del Ayuntamiento?

PP

APOYO A CÓRDOBA ECUESTRE / Lo presentamos en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba el pasado mes de abril de 2018. Solicitamos dos cosas, la primera, que se culminaran las oportunas gestiones con el Ministerio de Defensa, para que las Caballerizas Reales de Córdoba pudieran revertir, de manera estable y definitiva, a la ciudad de Córdoba. El segundo acuerdo que planteamos tenía que ver con la gestión, pues defendíamos reconocer a Córdoba Ecuestre como entidad idónea para continuar su actividad en el histórico edificio en el marco jurídico adecuado; por méritos propios, el aval que supone su trayectoria y el esfuerzo realizado en el adecentamiento, rehabilitación y puesta en valor de la Caballerizas Reales.

PSOE

GESTIÓN MUNICIPAL / Córdoba dispone de las infraestructuras culturales suficientes que debemos potenciar, mejorar e interrelacionar, tanto de titularidad pública como privada. No solo se trata de mejorar la oferta, aún podemos hacer más para divulgarlas y atraer un público mayor. Los espacios culturales-patrimoniales del Ayuntamiento tendrán recursos suficientes y adecuarán su oferta a las tendencias internacionales en su campo. La gestión de Caballerizas debe ser municipal y dar cabida a los colectivos vinculados al caballo, teniendo en cuenta el trabajo desarrollado hasta ahora por Córdoba Ecuestre.

IZQUIERDA UNIDA

COORDINACIÓN CON EL ALCÁZAR / Será una gestión pública, velando, como siempre plantea IU, por el interés general. Debe coordinarse su visita y gestión, pública, con la del Alcazar. Será un nuevo referente de la Córdoba cultural, histórica y turística, con el caballo como complemento.

CIUDADANOS

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA / Una vez que Caballerizas sea del Ayuntamiento de Córdoba desde Cs vamos a sentarnos con Córdoba Ecuestre para elaborar un convenio de cesión de la gestión de Caballerizas que debe contar con varias premisas. Cs aboga por la colaboración público privada a la hora de gestionar las instituciones, pero también creemos que las entidades deben tener una responsabilidad social con la ciudad. En el caso de Caballerizas Reales y Córdoba Ecuestre vemos esencial que dentro de ese nuevo convenio se contemple la implicación altruista de la entidad en la promoción de la ciudad y en los fines sociales del Ayuntamiento de Córdoba. Además, Córdoba Ecuestre ha hecho una labor extraordinaria en Caballerizas Reales y en la promoción del mundo del caballo en esta ciudad, además de convertirse en un referente del sector turístico. Cuando las cosas funcionan no hay que cambiarlas, aunque haya que renovar convenios y negociar los términos del mismo.

PODEMOS

APOYO A LA DIVULGACIÓN DEL CABALLO / Las Caballerizas Reales son otro elemento del patrimonio cultural de nuestra ciudad, quizás menos conocido, pero con la ventaja de su autofinanciación y gestionado de forma altruista hasta el momento. Por ello, nuestra intención es apoyarlo en cuantas iniciativas supongan divulgación del conocimiento acerca de nuestros caballos y todo el mundo que gira en torno a ellos, como elemento del patrimonio cultural de nuestra ciudad. En este sentido, apoyaremos las iniciativas encaminadas a finalizar los trámites para su adquisición definitiva por parte del Ayuntamiento.

VOX

PROCESO DE LIBRE CONCURRENCIA / Debemos ir a un proceso de libre concurrencia, donde todo aquel que tenga un proyecto para poner en valor el edificio y la tradición ecuestre en Córdoba pueda acudir. Y que gane el mejor. Hay que fomentar la puesta en marcha de proyectos en la ciudad que atraigan turismo de calidad e incrementen las pernoctaciones.

PACMA

EN CONTRA DE ESTA ACTIVIDAD ECUESTRE / Pacma no está de acuerdo con el uso que se le está dando a las Caballerizas Reales. Estamos en contra de la utilización de animales en espectáculos de cualquier índole. Desde Pacma proponemos que se replantee el uso de Caballerizas Reales.

ACCIÓN POR CÓRDOBA

DOTARLO DE CABALLOS / Esto suena a chiste, porque eso de que pase a manos del Ayuntamiento me parece un poco irrisorio. Si no llevamos hablando de Caballerizas 15 años no llevamos nada. Ese edificio, si pasa definitivamente, como esperamos y deseamos, al Ayuntamiento creo que el uso que hay que darle es el del caballo. Si esto es Caballerizas se supone que tenemos que dotar el edificio de caballos y acordarnos de la yeguada que fue destinada a Écija y se nos quitó de Córdoba para que fuera a Écija. Así que llenarlo de caballos y hay que gestionarlo mediante un concurso, una propuesta que se haga por parte del Ayuntamiento y que haya partidarios de que puedan gestionar la instalación. ¿Quiénes? Las asociaciones ecuestres y todo el que tenga algo que decir sobre el caballo y Caballerizas presentarían su oferta, pero claro, tendría que tener una prioridad de paso quien actualmente está consiguiendo unos datos importantísimos en cuanto a turismo, riqueza y empleo como es la Asociación Córdoba Ecuestre.