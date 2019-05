Los candidatos apelan al voto útil y a la movilización en el cierre de campaña

Los candidatos a la Alcaldía de Córdoba cerraron ayer la campaña electoral con llamadas a la participación y al voto útil o «de concentración», como prefirió calificarlo el alcaldable popular, José María Bellido. Todos los líderes apuraron los últimos minutos para subrayar las ideas-fuerza de sus programas y tratar de movilizar el voto de los aún indecisos o los posibles abstencionistas. Hoy, en la jornada de reflexión, los alcaldables dedicarán el día a estar con sus familias, ir a la Feria y, sobre todo, a descansar y tomar fuerzas para la larga jornada electoral que se vaticina, ya que los resultados de las elecciones municipales no se conocerán antes de las doce de la noche.

PP

Bellido apela al votante que desea un cambio

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, anunció el pasado 29 de abril, un día después de las elecciones generales, que «hoy mismo comienza la remontada». Ayer apeló a aquel momento, asegurando que ya la «estamos tocando con la yema de los dedos, estamos en condiciones de derrotar al PSOE en las urnas». De este modo, en un acto celebrado junto a la calleja de la Luna, en el que cerró la campaña junto a sus compañeros de candidatura y arropado por el portavoz del PP en el Parlamento andaluz y exalcalde de la ciudad, José Antonio Nieto; el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, y el presidente del PP provincial, Adolfo Molina, manifestó que «las elecciones las gana el PP o el PSOE, no hay más alternativas con opciones reales».

Bellido se dirigió a los 105.000 cordobeses que, según sus cálculos, no votaron a opciones de la izquierda en los comicios legislativos, y también a quienes están descontentos con el PSOE, para decirles que «si concentran su voto en el PP, habrá cambio en Córdoba», pero «si no votan, si dividen el voto en otras opciones como Cs o Vox, no habrá cambio». En este sentido, en una posible alusión a Cs explicó que «no podemos dar por hecho que otros partidos van a apoyar la candidatura del PP como alternativa al PSOE, porque ni ellos mismos lo confirman».

El cabeza de lista del PP afirmó que la campaña «ha sido un camino lleno de ilusión». En estos días, ha planteado junto a su equipo propuestas muy concretas con las que esperan generar empleo y desarrollo económico en Córdoba, conseguir que esta sea una ciudad mucho más inclusiva, construir viviendas, realizar una mejor gestión, bajar impuestos y realizar inversiones, entre otros objetivos. De este modo, una de sus apuestas más destacadas ha sido el impulso de un plan de inversiones dotado con 50 millones de euros para equipamientos en los barrios.

PSOE

Isabel Ambrosio pide «un último esfuerzo»

La alcaldesa de Córdoba y candidata socialista a la reelección, Isabel Ambrosio, pidió ayer a todos los cordobeses «un último esfuerzo» para terminar lo que se empezó en las elecciones generales del 28-A, que dieron la victoria a los socialistas. La alcaldable, que se despidió de la campaña en su barrio, Valdeolleros, reiteró su mensaje de que mañana los cordobeses deben elegir «entre seguir avanzando» o «volver al pasado de recortes y pérdida de derechos que traen consigo las políticas de las derechas». El PSOE ha intensificado estos días su mensaje por todos los barrios de Córdoba, con reuniones con colectivos y visitas a empresas, paseos electorales, actos públicos muy puntuales y la visita de su líder nacional, Pedro Sánchez, que estuvo en Córdoba el miércoles.

Isabel Ambrosio, arropada por Pino, González, Téllez y Aumente, anoche en la caseta municipal. Foto: MANUEL MURILLO

Isabel Ambrosio, por su parte, aprovechó ayer para recordar los pilares de su programa electoral, que son: la creación de empleo digno, la mejora de los barrios, la defensa de los derechos sociales y la prestación de los servicios desde lo público, y reforzar las señas de identidad, que según los socialistas, definen a Córdoba: participación, feminismo, sostenibilidad y solidaridad.

En esta línea, la candidata apeló a «una gran mayoría progresista» para impedir que «la derecha radical construya muros de intolerancia en los que solo caben unos pocos», y pidió el voto para el PSOE , «el único partido capaz de evitar un gobierno de las derechas en nuestra ciudad», aseguró.Por último, Ambrosio insistió en la necesidad de que nadie se quede en casa mañana, --«hay tiempo para todo», apostilló--, y alertó de que una abstención muy alta podría favorecer un pacto de las derechas, como ha ocurrido en Andalucía.

IU

«La única fuerza solvente»

El candidato de IU a la Alcaldía de Córdoba, Pedro García, despidió la campaña en la Fuensanta y en Cañero con un mensaje en el que llamó al voto «más útil de la izquierda» y pidió que nadie se quede en casa el domingo sin ejercer su derecho al voto. «Es fundamental que la gente se movilice», dijo. El alcaldable definió de «larga» y «bonita» la campaña electoral, y reivindicó a IU como una de las pocas fuerzas políticas «militante», donde «los compañeros siguen yendo de puerta en puerta, persona a persona explicando el programa». IU se ha reunido con más de 50 colectivos estos días y ha celebrado actos públicos diarios en casi todos los barrios y barriadas periféricas. «Somos el único partido que ha hecho actos públicos por los barrios», dijo el candidato, que felicitó tanto a su equipo, como a los medios de comunicación por cubrir sus mensajes en periodo electoral.

Pedro García, con parte de la lista de IU, ayer en el cierre de campaña. Foto: MANUEL MURILLO

Por lo demás, Pedro García pidió a los cordobeses que voten a IU, «la única fuerza solvente» y defendió «el modelo único» de ciudad construido por esta formación durante 32 años de gobierno en Córdoba, un modelo en el que indicó que el PSOE no ha puesto «ni un solo matiz». También subrayó «la honestidad» y «la honradez» con la que ha trabajado IU siempre en la capital cordobesa, donde no ha habido ningún caso de corrupción, recordó, por lo que pidió votar a la única fuerza garante de mantener el modelo de ciudad, frente al propugnado por PP y Cs. Por último, el candidato apeló al «orgullo de vivir en una ciudad única como Córdoba, que no deja indiferente a nadie».

CS

Córdoba, en el centro

La candidata de Cs a la Alcaldía de la capital, Isabel Albás, ha insistido durante la campaña electoral en la necesidad de realizar «un pacto de todos poniendo a Córdoba en el centro y quitando las ideologías». En esta línea, ha insistido en su propuesta de que los partidos políticos alcancen un acuerdo «a una generación vista».

Albás pidió ayer a los cordobeses que «voten con el corazón, mirando al futuro» y subrayó que «el próximo 26 de mayo tenemos la oportunidad de poner a Córdoba donde realmente tiene que estar. Una Córdoba llena de oportunidades, de industria, de autónomos y en la que nuestros jóvenes no se tengan que ir». Preguntada por el balance de la campaña, señaló que le queda una sensación «fantástica» por la respuesta que ha recibido en la calle. En cuanto a la última encuesta conocida, que otorga a la formación naranja cinco ediles en la próxima Corporación municipal, se mostró convencida de que su partido «puede sacar más» y detalló que esta es la formación «que más crece cuando se abren las urnas».

Isabel Albás, acompañada por compañeros en la caseta del partido. Foto: MANUEL MURILLO

Entre otras propuestas, Cs propone reformar la Gerencia Municipal de Urbanismo, un organismo sobre el que ha destacado que supone un «tapón» para el desarrollo económico de Córdoba. Así, este partido ha destacado la industria, la logística, la generación de empleo, el impulso de una ventanilla única para la creación de empresas o el apoyo al deporte (con una apuesta especial por las instalaciones del distrito Sur) entre sus prioridades.

MÁS OPCIONES

Mensajes finales y avisos a navegantes

La candidata de Podemos, Cristina Pedrajas, criticó ayer «los incumplimientos» en materia social de PSOE e IU, y avisó, ante posibles pactos postelectorales, de que no dará «cheques en blanco» en posibles pactos de investidura. Para la alcaldable de la formación morada, la defensa de los servicios sociales será «la línea roja» de Podemos para ese posible acuerdo de investidura. En el último día de campaña, Pedrajas elevó el tono de sus críticas para lamentar que no se haya cumplido en este mandato el plan de rescate, que fue una de las medidas del pacto de investidura, porque la Oficina de la Vivienda «no ha funcionado». Asimismo, la candidata de Podemos criticó que el gobierno de PSOE e IU no hayan actuado «contra los fondos buitres, como sí han hecho en Barcelona», y que hayan «permitido el lujo de dejar 40 millones en la caja ya presupuestados y sin ejecutar, algo para lo que no valen las excusas».

Por último, Cristina Pedrajas volvió a hacer guiños al electorado de Ganemos en Común, el partido de confluencia que no podrá presentarse a las elecciones, poniendo en valor el trabajo realizado por el grupo municipal estos cuatro años en materias como la del mínimo de agua.

Una fuerza que crece en la ciudad

Vox celebró el jueves pasado su acto final de campaña con un mensaje claro por parte de su candidato a la Alcaldía, Rafael Saco, que subrayó que «votar lo menos malo solo sirve para que venga lo malo». El mitin tuvo lugar en el centro cívico de Poniente Sur y contó con la asistencia de unas 200 personas, según informaron fuentes del partido. Entre estos se encontraron el portavoz de la formación en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, y el diputado electo José Ramírez. Saco insistió en «la necesidad de un cambio, que estamos seguros de que llegará desde el domingo (por mañana)» y abundó en que «si hay que cerrar la Gerencia Municipal de Urbanismo, se cerrará». Este, precisamente, ha sido uno de los mensajes planteados en los últimos días, al que se han sumado otros como el apoyo al comercio y a las familias numerosas, la bajada de impuestos o la petición (ayer) del voto de los católicos.