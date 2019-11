Andrés Lorite: "La protagonista de esta noche es María de la O Redondo"

Alegría en el PP de Córdoba al conseguir un segundo escaño, para María de la O Redondo, que acompañará a Andrés Lorite, número 1 de la candidatura, en el Congreso de los Diputados, al tiempo que el alcalde de Cabra, Fernando Priego, revalida su puesto en el Senado. Para Lorite, la gran "protagonista de la noche, la joya de la Corona, es María de la O Redondo", a la que ha calificado como "una mujer espectacular, una lucentina emprendedora, que marca el rumbo de esta remontada del PP".

Hasta que el líder nacional, Pablo Casado, no ha hablado, los dirigentes populares cordobeses, que se han mantenido este domingo reunidos en una sala privada del hotel Córdoba Center, donde se ha instalado, como viene siendo habitual, la sede electoral del partido, no se han dirigido a los militantes, apoderados e interventores que han ido llegando pasadas las once de la noche.

El presidente provincial del PP, Adolfo Molina, ha manifestado, entre aplausos, que "hemos remontado los resultados en Córdoba" desde las elecciones del 28 de abril. "Hemos cumplido los objetivos, hemos empatado en escaños con el PSOE, con nuestra María de la O diputada nacional". El PP ha obtenido en la provincia 99.766 votos, el 22,53%, 10.563 más que en los comicios de abril. En la capital, según Molina, "hemos remontado 11.000 votos".

[Consulta aquí en directo los resultados de las elecciones generales 10N en Córdoba]

Elecciones generales 10N | Últimas noticias en directo

El dirigente popular, en relación a los resultados a nivel nacional, ha señalado que "se ha visto que la única alternativa a Pedro Sánchez sigue siendo el PP" pero ahora "la pelota está en su tejado".

Andrés Lorite, elegido de nuevo diputado nacional, ha dado las gracias a los militantes "por vuestra implicación en esta jornada electoral". Exultante ha señalado que "el PP lleva a la política nacional a una mujer espectacular, María de la O Redondo". Se ha mostrado satisfecho de los resultados en Córdoba, por la remontada, "y los españoles y cordobeses nos van a tener a su lado".

Por su parte, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, elegido de nuevo senador, ha señalado que "este partido ha sabido estar a la altura, se ha batido el cobre" por lo que son unos resultados en la provincia "de los que nos podemos sentir orgullosos". Priego ha insistido en que "vamos a dar la batalla, llevando la voz de los municipios al Senado".

María de la O Redondo, presidenta del PP en Lucena, se ha mostrado emocionada tras conocer que obtenía el escaño por Córdoba que no pudo conseguir el 28 de abril. "Tengo que dar las gracias a los cordobeses que han hecho posible que hoy esté aquí", ha manifestado, y "espero no defraudar a nadie". Ha señalado que iba acompañada "de dos buenos profesores" como Lorite y Priego, y que su objetivo es "llevar al Congreso la voz de todos los pueblos".

En la sede electoral del PP se han dado cita también otros dirigentes populares como el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y varios concejales; el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, y el portavoz del PP en el Parlamento Andaluz, José Antonio Nieto.