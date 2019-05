La CNMC abre expediente a Orange, Vodafone y cinco empresas más por "mal uso" de los 902

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Orange, Vodafone y otras cinco operadoras tras sospechar que estas podrían estar ofertando la contratación de numeración 902 para proporcionar un beneficio económico a las empresas que contrataban estos números.

En concreto, además de las conocidas Orange y Vodafone, el expediente ha sido abierto a Dialoga Servicios Interactivos, Alai Operador de Telecomunicaciones, Operadora de Telecomunicaciones Opera, Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones y Xtra Telecom.

Según apunta el regulador, si se demuestran los indicios de aprovechamiento económico podrían suponer una infracción grave de la Ley General de Telecomunicaciones, "por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos incluidos en los planes de numeración".

El uso de la numeración 902 es controvertido. Según explica la entidad que preside José María Marín Quemada, las empresas contratan este prefijo para tener sus servicios centralizados bajo el paraguas de un mismo número (algo habitual en atención al cliente, por ejemplo) pero, también porque se trata de un "número inteligente" que permite a la empresa conocer el lugar geográfico desde el que se realiza la llamada y la hora, algo muy útil para mejorar sus servicios.

Sin embargo, el precio de estas llamadas es en general más elevado que el de las llamadas a números geográficos (los habituales), ya que no está incluido en las tarifas planas que son mayoritarias en la contratación de servicios de telefonía. Algo que permite al operador fijar el precio que considere oportuno. Así, la CNMC explica que si se llama desde un fijo, el precio suele ser similar al de una llamada interprovincial, mientras que si se hace desde un móvil, el precio puede ser bastante más elevado.La normativa no prevé qué servicios se deben prestar a través de esta numeración. Pero sí prohíbe "expresamente" la retribución al abonado que contrata el número 902, es decir, la empresa a la que el usuario llama para recibir una información no puede recibir dinero por esa llamada. El usuario paga el coste íntegro de la llamada a su compañía telefónica. Por este motivo, las asociaciones de consumidores han librado una batalla contra el uso del 902 en los servicios de atención al cliente, que consideran que deberían ser gratuitos.

No obstante, la CNMC advierte de que la apertura de expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.