CEOE califica de ocurrencia la propuesta de Iglesias de reducir la jornada laboral a cuatro días

El debate abierto por el vicepresidente de asuntos sociales, Pablo Iglesias, sobre reducir la jornada laboral a cuatro días a la semana ni ha sentado bien entre sus socios de Gobierno, ni tampoco entre la patronal. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado de "ocurrencia" el planteamiento expresado por el líder de Unidas Podemos, que es un tema que "ahora no toca" y que el Ejecutivo debe dejarlo a la autonomía de la negociación colectiva entre patronales y sindicatos.

El presidente de CEOE se ha pronunciado sobre el conato de debate abierto en las últimas semanas sobre si España debe abordar la reducción de la jornada laboral ordinaria a cuatro días a la semana. "No estamos aquí para responder ocurrencias, ha expresado Garamendi a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa este jueves. El líder patronal ha rechazado la idea lanzada por Iglesias, que a su vez deriva de un debate abierto por el partido del ex de Podemos Íñigo Errejón, Más País.

"Estando en la situación en la que estamos no es el momento de plantear estos debates, pueden generar desconfianza", ha declarado Garamendi. Si bien más duro en las formas, el contenido del mensaje lanzado por Garamendi va en la misma línea que la manifestada este pasado miércoles por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá. "No me parece que España sea un país que con los niveles de productividad y competitividad que tiene deba dar prioridad a ese asunto. No creo que tengamos margen para eso", manifestó Escrivá al respecto.

El vicepresidente Pablo Iglesias afirmó en una entrevista que la reducción de la jornada laboral ordinaria en España a cuatro días "podría favorecer sin duda la creación de empleo" y que el Ministerio de Trabajo lo estaba "estudiando". Desde el departamento liderado por Yolanda Díaz señalan que la elaboración de una nueva ley de los usos del tiempo es un compromiso del Gobierno, pero reconocen que actualmente no está en la agenda de trabajo del Ministerio, ni tampoco en el orden del día de las negociaciones con las patronales y los sindicatos.

Tampoco es momento de subir el salario mínimo

El presidente de CEOE también se ha pronunciado sobre una hipotética subida del salario mínimo interprofesional, actualmente en 950 euros. Garamendi ha manifestado que tampoco es el momento de abordar ese tema y que él no es partidario de subidas en el actual contexto de crisis económica provocada por la covid. El líder patronal reitera así su rechazo a nuevos incrementos, en contraposición a los sindicatos. UGT aboga por llegar a los 1.028 euros en 14 pagas en la próxima subida, pendiente de negociar antes de que acabe el año. El Ministerio de Trabajo todavía no ha citado a los agentes sociales para realizar la consulta obligatoria por ley a este respecto.