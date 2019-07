La Orquesta rinde homenaje al maestro Joaquín Rodrigo con Cañizares y Gallardo

El Festival de la Guitarra de Córdoba incorpora en esta edición nuevos escenarios para albergar un ciclo de espectáculos dedicado al patrimonio cultural de la ciudad bajo el título La guitarra... nuestro patrimonio. La propuesta pretende unir el instrumento de las seis cuerdas con las cuatro declaraciones como Patrimonio Mundial recibidas de la Unesco desde 1984: la Mezquita, ese año; el casco histórico (1994), la fiesta de los Patios (2012) y, por último, Medina Azahara (2018). El primero de los conciertos de este ciclo tendrá lugar en la Mezquita-Catedral, en su Patio de los Naranjos. Además de la singularidad del espacio, este espectáculo tiene como nota distintiva el estar concebido como un homenaje al maestro Joaquín Rodrigo (1901-1999), de cuyo fallecimiento se celebra este año el 20 aniversario.

El programa incluye el Concierto de Aranjuez, un ejemplo definitivo de su brillante personalidad musical y una obra que le traería fama universal. Respecto a la tarea a la que dedicó su vida, el compositor valenciano aseguraba: «He nacido en el mundo de la composición en la época del impresionismo. Yo siempre me he esforzado en escribir una música clara, muy latina, y sobre todo sincera. No busco el beneplácito del público, pero me gusta gustar».

El concierto cuenta con la participación de la Orquesta de Córdoba, junto con dos prestigiosos guitarristas y compositores: el flamenco Cañizares y el intérprete clásico José María Gallardo del Rey, que presentarán sendas obras compuestas ex profeso para honrar al maestro Rodrigo. En la dirección, el titular de la Orquesta, Carlos Domínguez-Nieto. El programa elegido comienza con el Concierto Mediterráneo para Guitarra y Orquesta a la memoria de Joaquín Rodrigo, obra compuesta e interpretada por Cañizares. A continuación, Fantasía para un gentilhombre, una pieza de Joaquín Rodrigo en la que sonará la guitarra solista de José María Gallardo del Rey. Del mismo compositor e intérprete, podrá escucharse tras la pausa Diamantes para Aranjuez. Y, por último, el Concierto de Aranjuez, con la guitarra flamenca de Cañizares como solista.

A la misma hora, el Teatro de la Axerquía recibirá a Iván Ferreriro, que llega a Córdoba con la gira de su disco Casa. Cantante, compositor y artífice a lo largo de su carrera de una colección de temas de los que dejan huella, el artista gallego ofrecerá, según sus palabras, un tour que «contiene lo que para mí es mi mejor repertorio elevado a su máximo exponente de interpretación, emoción y amistad». Hace ya dos años que se inició la gira de Casa (2016), pero para Ferreiro este tramo final «va a ser el mejor de todos, gracias a una banda rodada que permite que las canciones fluyan y donde todos damos lo mejor de nosotros mismos».

DONDE TE CUIDAN // Durante 13 años, allá por los 90, lideró Los Piratas, una de las bandas de pop-rock más influyentes de la escena nacional en aquella época. Tras la separación del grupo en 2003, Ferreiro desapareció un tiempo del espacio musical hasta que inicia su carrera en solitario en el 2005 con el álbum Canciones para el Tiempo y la Distancia, su debut como solista.

Después de aquel disco con temas propios creados junto a su hermano Amaro, vendrían ocho trabajos más que lo han situado en la actualidad como uno de los cantantes y compositores españoles más respetados.

En la presentación de la gira 2019 de Casa -disco al que ha seguido en 2018 Cena recalentada, un homenaje a la mítica banda gallega Golpes Bajos con versiones de unas canciones ya clásicas del pop español, adaptadas a la actualidad-, Ferreiro afirma que «después de 27 años de carrera ininterrumpida creo que por fin he llegado al lugar con el que soñaba cuando era un adolescente. Tengo la banda perfecta, con músicos excepcionales que consiguen que mis canciones lleguen a lo más alto. Bienvenidos a casa». La banda de la que habla la componen Amaro Ferreiro (guitarra), Martiño (teclados), Pablo Novoa (teclados), Ricky Faulkner (bajo), Xavi Molero (batería) y Emilio Saiz (guitarra). ¿Y qué significa «casa» para el músico gallego? Pues «el lugar donde están los que te quieren y te cuidan». Llevaba tanto tiempo de gira y haciendo discos, explica, que sintió una necesidad imperiosa de parar «y quedarme quieto en un sitio». Y de ahí salió Casa, que según su creador «es uno de los mejores discos que he hecho, porque es su disco «más optimista».