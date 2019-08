Muere la escritora norteamericana Toni Morrison

Toni Morrison, una de las grandes voces de las letras norteamericanas, y la primera mujer negra en ganar el Premio Nobel de Literatura, ha fallecido en la noche del pasado lunes a los 88 años, según ha informado la agencia AP. Nacida en Lorain (Ohio) en el seno de una familia trabajadora con grandes problemas económicos, desde muy niña contempló en directo el racismo puesto que aunque creció en una ciudad racialmente integrada, a los 2 años su familia sobrevivió a un incendio provocado por el casero, como represalia por no haber pagado el alquiler.

Graduada en Filología Inglesa en la Universidad de Howard, destinada exclusivamente a los negros, más tarde pasó a la universidad de Cornell. Tras divorciarse de su primer marido, el arquitecto Harold Morrison, de quien conservaría el apellido, comenzó a trabajar como editora en Random House, donde fue la primera editora sénior de raza negra en el departamento de ficción. Más tarde daría clases en algunas de las más prestigiosas universidades norteamericanas, aunque, al principio, solo pudo hacerlo en Howard. Desde allí, ella misma promovió el conocimiento de la literatura negra internacional con una selección de relatos de escritores entre los que se encontraban los africanos Wole Soyinka, Chinua Achebe y Athol Fugart.

Su primera novela 'Ojos azules', que escribió mientras criaba sola a sus hijas pequeñas, nació de un relato en el que una chica negra deseaba tener los ojos de ese color. Se publicó en 1970 y no tuvo un particular éxito. A esta obra le siguió 'Sula' (1973), que fue nominada al National Book Award, pero no fue hasta su tercer trabajo, 'La canción de Salomón' (1977), que obtendría un reconocimiento generalizado; con este libro además ganó el National Book del Círculo de la Crítica.

El éxito de 'Beloved'

En 1987 publicó su obra más celebrada, 'Beloved', sobre una esclava perseguida por cazadores de hombres que no desea que su hija sufra el mismo destino. 'Beloved', una obra cruel y descarnada, tuvo un éxito comercial clamoroso, amplificado el Pulitzer y, muy especialmente, por las recomendaciones de la presentadora televisiva Oprah Winfrey, incondicional admiradora. Esta novela inició una trilogía que continuaría con 'Jazz', ambientada en el Harlem neoyorquino, y culminaría en 'Paraíso', que apareció tras la recepción del Premio Nobel en 1993. La Academia sueca justificó su elección destacando su fuerza visionaria y poética que ofrece una mirada vital a los principales aspectos de la realidad estadounidense.

Morrison siempre fue una mujer muy comprometida, especialmente con la causa demócrata. Apoyó firmemente al presidente Barack Obama y tras la elección de Donald Trump escribió el artículo 'Luto por la blancura', en el que se lamentaba de la deriva racista que estaba adquiriendo Estados Unidos con el ascenso del nuevo presidente.

Su última novela fue 'La noche de los niños', un viaje dramático por el maltrato, la culpa, la redención y la identidad publicado en España en el 2016.