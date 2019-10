Melendi acierta con su 'Cubo de Rubick' en el Teatro de la Axerquía

El Teatro de la Axerquía se rindió anoche a un Melendi más maduro que resolvió con éxito su particular Cubo de Rubick y deleitó al público con la presentación de las nuevas canciones de su último álbum, aunque sus seguidores apreciaron especialmente la mirada a viejos éxitos y recuerdos, disfrutando de los temas que han marcado la carrera musical del también coach de talent show de televisión.

Acompañado de una gran banda, el artista desplegó su música durante dos horas de concierto llenas de fuerza y ritmo, donde los espectadores corearon las canciones, las bailaron y se quedaron con ganas de más. En su mayoría joven, el público estaba deseoso de ver y escuchar al asturiano cantando los temas de su noveno álbum de estudio. En el concierto se pudieron escuchar, entre otros temas, Una vena averiada, Tú de Elvis y yo de Marilyn, Mi primer beso, Besos a la lona, Un violinista en tu tejado o Voy caminando por la vida, desgranando sus canciones más conocidas con su inconfundible y particular estilo y haciendo constantes guiños al público. El asturiano no defraudó a sus incondicionales fieles entregados desde el minuto uno, que no escatimaron en palmas, brazos en el aire y una marea de móviles para inmortalizar una noche mágica de un artista que, a pesar del paso del tiempo, sigue con la misma fuerza Caminando por la vida.

Un momento de la actuación. Foto: TONI BLANCO

Melendi, durante el concierto. Foto: TONI BLANCO

El concierto contó con numeroso publico. Foto: TONI BLANCO