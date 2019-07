José Mercé y Tomatito interpretan el flamenco más puro en La Axerquía

José Mercé y Tomatito, dos viejos amigos cuyos caminos se han cruzado en infinidad de ocasiones, han vuelto a coincidir en una misma idea: grabar un disco juntos y hacer una gira para llevar su música a los escenarios más importantes del mundo. El título del álbum es De verdad y el objetivo lo tienen claro: reivindicar el flamenco como música, como cultura, y elevarlo a la categoría que merece. Su alianza está a punto de hacer historia. Su concierto de esta noche en La Axerquía, a las 22.30 horas, reivindicará el flamenco más puro a través de este disco.

La grabación del nuevo álbum se realizó en el estudio que Tomatito tiene en la localidad almeriense de Aguadulce. «En De verdad tocamos todos los palos que afortunadamente existen en el flamenco: tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías, granaínas…», subraya Tomatito, guitarrista y productor del disco. «Yo nunca me he ido del flamenco. Yo hago otras cosas, pero siempre suena el flamenco ahí. Siempre reivindicamos el flamenco. Yo seré flamenco hasta que me muera».

Mercé ahonda en la misma idea reflexionando también sobre otras características de su carrera: «Los dos hemos nacido flamencos, en un entorno familiar muy flamenco y, aunque muchas veces la gente vea que yo estoy haciendo una canción pop, es porque en ese momento estoy haciendo otra historia. Otra cosa es que cante una canción como Al alba como un cantaor. Igual cuando hice el disco de duetos. Pero eso no es flamenco. Flamenco es lo que hemos grabado en De verdad», destaca Mercé. «Tocaba hacer un disco como este por la edad que tenemos. Discográficamente es un lujo poder hacer unas seguiriyas, una soleá…», dice Tomatito. «Los flamencos que podemos hacerlo somos afortunados de poder trabajar seriamente, de poder homenajear al Mojama, y también de hacer lo que nos gusta».

Otro dato importante es que esta es la primera vez, desde la muerte de Camarón, que Tomatito graba todo un disco junto a un cantaor: «Cuando me dicen que el fallecimiento de Camarón me ayudó a hacerme solista yo siempre contesto que yo habría preferido mil veces que él siguiera aquí para no haber tenido que hacerme solista. Ahora me apetecía hacer un disco con José, compaginando el papel de guitarrista y productor».

La publicación de De verdad ha estado acompañada de una completa gira, tanto en España como en el extranjero. «Los dos teníamos ganas de meternos en una verdadera gira flamenca. Vamos a poner el flamenco en el sitio en el que debía estar. No solo en España, también en el mundo. El flamenco es patrimonio universal de la Humanidad. Nuestra marca la tenemos que llevar por el mundo».

FUNK Y HIP-HOP // El Gran Teatro acoge hoy, a las 20.30 horas, el concierto de funk y hip-hop de Ida Nielsen, bajista danesa y también multiinstrumentista y compositora) conocida, principalmente, por haber sido la bajista del legendario Prince. Se unió a la banda NPG (New Power Generation) en 2010 y comenzó a recorrer el mundo en múltiples giras. En 2013, formó parte de la banda 3rdeyegirl, que era la banda que acompañaba a Prince en sus conciertos. Y así lo fue hasta su trágica muerte en 2016.

La música de Ida se puede describir como una mezcla de funk y hip-hop de la vieja escuela con reggae y pop ups de música mundial, melodías atractivas y donde el bajo es el gran protagonista. Sus directos ofrecen funk a raudales, energía, buen rollo y un sinfín de bajas frecuencias. En su nuevo álbum, Time 2 Stop Worrying (bout the weird stuff) entremezcla de nuevo: Oldschool funk mezclado con hip-hop y nusoul. El resultado son canciones sencillas, a la par que geniales y que van más allá de la típica base del bajo funk. Ida Nielsen llega al Gran Teatro con The Funkbots, una banda formada por Kuku Agami (rap), Phong Thanh Le (teclados y voz), Mika Vandborg (guitarra y voz) y Pat Dorcean (batería y electrónica).

Por otra parte, en Guitarras Callejeras actúa Curro Rumbao Blues en la puerta del Gran Teatro (19. 45 horas) y en La séptima cuerda, Carlos León, en el café Málaga (23.00 horas).