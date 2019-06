«Fusionar electrónica y sefardí hará que llegue a más público»

El productor de música electrónica Luis Couñago, más conocido como MoM, que significa «madre tierra», participará hoy en el Festival Internacional de Música Sefardí. El concierto tendrá lugar a las 22.00 horas en el Jardín Botánico.

-¿Qué supone para usted como cordobés participar en el Festival Internacional de Música Sefardí?

-Un orgullo. La verdad es que en Córdoba tengo pocas oportunidades de tocar y quiero hacerlo lo mejor posible. Vamos a presentar una fusión de música electrónica y sefardí bastante interesante, con el objetivo de llegar a más público.

-Es la primera vez que la música electrónica está presente en este festival. ¿Cómo la ha adaptado a la música sefardí para el concierto de esta noche?

-Al principio, trabajando sobre el repertorio que nosotros íbamos a utilizar, buscando, sobretodo, canciones antiguas. Luego, las adaptamos para que suenen más light. Conté con dos músicos y montamos el directo.

-¿Le sorprendió que contaran con MoM and Band para un festival tan distinto a los que está acostumbrado a acudir?

-Sí. Hasta ahora el festival ha estado haciendo cosas muy tradicionales y esto es como ir hacia adelante. A mí siempre me ha atraído muchísimo todo tipo de fusión.

-¿Se prevé que el concierto tenga una buena acogida por parte de los jóvenes?

-Esperemos que acuda todo tipo de gente. Me imagino que el motivo de contar con Night Room TV es precisamente involucrar también al público no tan adulto, ya que la música sefardí suele escucharla gente más mayor. Yo había oído muy poca música sefardí y la verdad es que me ha llamado mucho la atención.

-Además de este acto, el próximo jueves tiene prevista una visita al centro de internamiento para menores infractores de Córdoba. ¿Qué vivencias les quiere transmitir a los chicos?

-Me gustaría charlar con ellos y, a parte de la música, hablarles de lo que supone luchar por un sueño, trasmitirles que, si realmente quieres hacer una cosa y tienes pasión por ello, cuando le dedicas tiempo y eres una persona constante, lo puedes conseguir.