Fosforito: "En estos libros hay parte de mi corazón"

"En estos libros hay parte de mi corazón". Con esta frase ha resumido esta mañana sus sensaciones un “orgulloso” y “horrado” Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' ante la inauguración de la biblioteca del Centro Flamenco que lleva su nombre y que ha contado con la presencia de alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que ha destacado que con esta apertura, el espacio que lleva el nombre del cantaor de Puente Genil "crece" y se afianza como un referente "indiscutible" para quienes aman el mundo del flamenco y están dispuestos a seguir investigando para hacerlo más grande. La trascendencia de Córdoba en el arte jondo y la figura de la mujer centran gran parte del contenido de los 500 volúmenes que encierra este nuevo espacio y que ya están a disposición del ciudadano.

Fosforito, que ha donado gran parte de su archivo bibliográfico y documental, se ha mostrado emocionado durante el acto y ha aludido a Séneca al decir que "se equivoca que el que deja de aprender por creer que es tarde, hay que agotar la vida antes que la muerte nos sorprenda". "Para mí es un orgullo perpetuar mi nombre gracias a un edificio tan emblemático", ha continuado el cantaor, que, volviendo a los libros, ha señalado "agradecido" que "no pueden estar en mejor lugar que en esta casa y a disposición de todo aquel que tenga interés, deseo de saber alguna cosa o avivar su memoria", finalizando su intervención con los versos de Manuel Machado "No canto para que me escuchen ni para lucir mi voz, canto para que no se junten las penas con el dolor", lo que ha levantado el aplauso de los asistentes, entre ellos algunos nombres del flamenco cordobés como La Trini.

LA ALCALDESA TOMA LA PALABRA

Por su parte, la alcaldesa destacó, dirigiéndose al cantaor, que “para esta ciudad es un honor, no solo porque esta casa lleve el nombre de Fosforito, sino que vaya creciendo, porque cada vez tiene que ver más con aquello a lo que has dedicado tu vida y ha estado cerca de ti durante tantos años de trayectoria", aunque "tu cariño es mucho más grande y no tiene precio".

Ambrosio también acudió a los poetas para explicar el significado de la apertura esta biblioteca y lo hizo con palabras de Lorca: "Una biblioteca no es solo una reunión de libros agrupados y seleccionados, es también una voz contra la ignorancia y una luz contra la perenne oscuridad”. La alcaldesa ha hecho hincapié en que gracias a la "generosidad" del maestro, que ha legado a este centro toda una serie de fondos bobliográficos, "hoy en esta ciudad se alza más que nunca esa voz contra la ignorancia y aparece mucha más luz ante tanta oscuridad y desconocimiento". Este espacio contaba ya con un pequeño fondo blibliográfico que no había sido puesto en valor y ha sido el asesoramiento de Alicia González, catedrática de Flamencología, lo que ha permitido poner orden y criterio a ese fondo. Esta biblioteca se inscribe dentro de la red especializada de la Junta de Andalucía y a la espera de otros volúmenes propiedad del cantaor, los amantes del flamenco ya tienen a sus disposición una gran bibliografía.