El escocés Robin Robertson recala en Córdoba con su visión de la Norteamérica de posguerra

La intervención hoy del poeta escocés Robin Robertson es uno de los platos fuertes de esta edición de Cosmopoética y el autor recala en Córdoba para leer textos de su último libro, The long take, una obra con la que ha sido finalista del Man Brooker Prize y que ha marcado un punto de inflexión en su carrera, al adentrarse casi en la narrativa para contar la épica de un veterano de la segunda guerra mundial en Estados Unidos, mostrando un país en la cima de su poder. Aunque esta tarde en la Sala Orive, donde estará acompañado por la poeta Sara Torres, también hará un recorrido por sus primeros poemas, según ha señalado esta mañana durante un encuentro con los periodistas en el que ha dado algunas claves de su proceso creativo, de su visión de la Norteamérica actual y del Brexit, entre otros temas.

Centrado en el contenido de The long Take, el autor ha reconocido que después de haber publicado cinco colecciones de poemas, llegó un momento en que "pensé en un cierto de cambio de dirección" y decidió "revisitar un momento en su vida, el de su recorrido por las grandes ciudades de Estados Unidos", lo que tuvo un efecto "pertubador" en su vida que quiso reflejar en este largo libro. El autor ha asegurado que "quería escribir sobre un momento histórico importante", tomando el punto de vista del "exiliado, del que está fuera”, por lo que eligió el escenario de la posguerra en Estados Unidos y la historia de un soldado que regresa a su tiera pensando que iba a ser recibido como héroe y terminó siendo rechazado.

"Era un episodio interesante en la historia de Norteamérica en su momento de más supremacía, no solo económico, sino en la música y en el cine", ha subrayado el autor, que también reconoce "que era una época en la que el rumbo empieza a cambiar". Por otro lado, Robertson ha confesado que este último libro le ha dejado "con el armario vacío". “Hubo un proceso de preparación, de investigación, ver películas, leer libros y hasta tuve que informarme de la planificación urbana de Los Angeles", y cuando llegó el momento de escribir "no pensaba que iba a ser tan largo", aunque, incluso, "iba encontrando sitio para textos con más de treinta años", ha proseguido el autor, que ha mostrado su sorpresa porque "algunos han calificado el libro como una novela". A pesar de "costarle mucha energía emocional y física ha sido un proceso muy satisfactorio", pero sigue pensando que es "un poema narrativo en el que se entra con facilidad" con el que ha visto recompensado su esfuerzo con varios reconocimientos.

Y, según ha asegurado el autor, este poema narrativo histórico tiene ecos de la contemporaneidad y en las notas añadidas se menciona a Donald Trump. "El poema recoge el camino que Estados Unidos ha ido siguiendo en los últimos 50 años, cuando se abren fisuras y empiezan procesos que indican que la sociedad estaba a punto de romperse, y tras una guerra vino otra", ha continuado Robertson, que se ha mostrado "encantado e impresionado" con la ciudad y con el encuentro de versos.

Aunque no esperaba hablar del Brexit, ha reconocido que es un tema lo suficientemente actual como para evitarlo. "Para mí es una catástrofe" igual que “el ascenso de la derecha en Europa", algo que "me aterroriza y no llego a enteder". "Siempre estuve de acuerdo con la unión de Gran Bretaña, pero ahora me inclino a pensar en una Escocia independiente, pero como parte de la Unión Europea, que , "a pesar de no ser perfecta, es mucho mejor que una Europa fracturada y dividida", ha concluido el autor.