Bardem: el mensaje que manda 'Roma' es que el cine incluye, no excluye

Para Javier Bardem, "Roma", la obra maestra de Alfonso Cuarón, manda un poderoso mensaje: "el cine incluye, no excluye", afirmó a Efe el actor en la alfombra roja de los premios.

"Sin duda el mensaje que se está mandado hoy con 'Roma' con tantas nominaciones y la posibilidad de ganar muchas de ellas e importantes es cómo el cine unifica, más allá de la orientación sexual, el país donde naces, el idioma que hablas, el color de tu piel..., es que el cine incluye, no excluye", afirmó el actor español, informa Efe.

Y agregó que "ese es el mensaje que hay que mandar a nivel mundial, es por donde hay que ir, no solo en el cine" aunque haya gente que crea "en todo lo contrario, en dividir, excluir, atacar".

Bardem llegó solo a la ceremonia de los Oscar, donde presentó el premio a mejore película extranjera.

Una noche que le trae recuerdo de su Oscar, por "No Country for Old Men" es país para viejos" en 2008, un año antes del conseguido por su mujer, Penélope Cruz, por "Vicky Cristina Barcelona", en una gala a la que no pudo asistir.

"Lo que recuerdo (de aquella noche) es la pena de no poder estar porque estaba rodando 'Biutiful', de Iñarritu, en Barcelona, se intentó cambiar las fechas pero fue imposible", explicó.

Lo vio en televisión y se emocionó por "lo bonito que habló y lo que dijo, habló de Alcobendas (localidad cercana a Madrid), de sus orígenes".

"Es un momento que luego también hablándolo, no recuerdas bien lo que pasó, pero menos mal que siempre hay alguien que lo graba y así lo puedes ver".