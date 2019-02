Alejandro Sanz y Nicky Jam lanzan este jueves el nuevo sencillo 'Back in the city'

El cantante español Alejandro Sanz anunció el lunes la salida de un nuevo sencillo con el reguetonero estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano Nicky Jam.

De acuerdo a las cuentas oficiales de la redes sociales del artista español, el mismo se llamará "Back in the city" ("De vuelta a la ciudad") y verá la luz el próximo 7 de febrero.

A su vez, Sanz explicó que la hora de salida del mismo será a las 22.00 hora local en España.

"Esta es la portada de #BackInTheCity con @nickyjampr ¡Por fin este jueves a las 22:00 h lo compartiré con vosotros!", afirma Sanz.

