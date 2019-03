El PP aboga por medidas de ámbito comarcal para revertir la despoblación

El PP ha reunido a sus alcaldes y responsables locales de Los Pedroches para diseñar estrategias con las que hacer frente a la despoblación que sufre la comarca y que «ha perdido cerca del 7 por ciento de la población en la última década», según han destacado en una convención celebrada en Villanueva del Duque.

El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, aseguró que no se trata de alarmar sino de buscar soluciones a algo que es una realidad. En este sentido, aseguró que «es fundamental hacer políticas de territorio, del conjunto de la comarca y no por municipios, porque lo que se desarrollan son los territorios, no los municipios», y señaló que la Mancomunidad debe impulsar políticas de desarrollo comarcales en las que «vayamos todos juntos» de manera clara y rotunda «y no solo desde el punto de vista político sino con toda la sociedad, con los empresarios, colectivos y agentes sociales». El regidor de Añora manifestó que Los Pedroches es una comarca «claramente definida geográficamente, por eso creemos que hay que actuar en ese ámbito territorial» y añadió que «hay que educar en el arraigo al territorio», a la vez que insistió en que se han hecho grandes inversiones de fondos europeos que no han parado la despoblación.

La alcaldesa de Villanueva del Duque, Marisa Medina, defendió que «hay que diversificar la actividad, hacer atractivo el sector primario, ser imaginativo para retener el talento y apostar inequívocamente por la innovación y las nuevas tecnologías para que los jóvenes trabajen desde las zonas rurales al exterior». La convención contó con el apoyo del PP de Córdoba, cuya secretaria general, María Luisa Ceballos, señaló que el nuevo Gobierno de la Junta fijará su atención en frenar la despoblación.