Polémica por el plante de las diputaciones de Córdoba y Sevilla a la comisión de la recuperación

La ausencia de los presidentes de las diputaciones de Córdoba y de Sevilla, ambas presididas por el PSOE, a la comisión de recuperación de Andalucía que se ha desarrollado este viernes ha generado hoy polémica entre el PP y los socialistas. La portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos, ha lamentado este viernes que el presidente de la institución provincial, el socialista Antonio Ruiz, "deje sin voz a los cordobeses en la comisión para la recuperación de Andalucía" que se desarrolla este mismo día en el Parlamento andaluz, "y que fue propuesta precisamente por el PSOE-A".

En este sentido y en un comunicado, Ceballos ha censurado el "sesgo político constante del presidente de la Diputación cordobesa, que antepone los intereses del PSOE al interés general de todos los andaluces y todos los cordobeses, y antepone su puesto en el PSOE (secretario general en Córdoba) al cargo institucional como presidente de la Diputación".

Ceballos ha detallado que este viernes "los presidentes de las diputaciones de Córdoba y Sevilla estaban llamados a participar en la comisión parlamentaria que trabaja para establecer las líneas de acción necesarias para la reactivación y recuperación de Andalucía ante la crisis económica y social que nos ha traído la pandemia del covid-19", y "ayer conocimos que Antonio Ruiz, junto al presidente de la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) y presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, no asistirán hoy" a la citada comisión, "a la que habían sido citados".

"Ruiz desprecia a la institución que representa"

La portavoz popular ha dicho que le resulta "triste y lamentable, a la vez que indignante" que Ruiz "quiera hacer política y confrontación al Gobierno andaluz manteniendo la postura pueril del PSOE de no acudir a la comisión" con lo que, a su juicio, "está despreciando a la institución que representa y deja sin voz a los cordobeses en esa comisión", y "tendrá que dar explicaciones a los cordobeses de por qué Córdoba no quiere aportar nada a la recuperación de nuestra tierra tras el covid".

Por este motivo, los populares pedirán explicaciones en el Pleno provincial y pedirán al presidente de la Diputación "que recapacite, se replantee esta decisión y participe en esta comisión, porque los cordobeses tenemos mucho que aportar en la reconstrucción de Andalucía".

Ruiz afirma que no participará "en una comisión presidida por Vox"

Por su parte, el presidente socialista de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha afirmado que la misma "no da respuesta a los ayuntamientos". En un comunicado, Ruiz ha señalado que la institución que preside no participará en una comisión "presidida por Vox", el mismo partido que "votó en contra de la puesta en marcha de esta mesa de trabajo por no creer en ella". "Las muestras de compromiso por los problemas de la ciudadanía cordobesa llegan un poco tarde y lo hacen en un espacio sin legitimidad, puesto que Vox no cree en la existencia de la comisión que presiden, bajo el beneplácito de la Junta de Andalucía", ha remarcado Ruiz.

El máximo responsable de la Diputación de Córdoba ha manifestado que el camino hacia la recuperación "se demuestra andando, presentando propuestas y programas que nos lleven hacia una recuperación no sólo sanitaria, sino también económica".

Finalmente, el presidente de la institución provincial ha señalado que el lugar de la Diputación está "donde le reclamen sus alcaldes" y no en una comisión "mediática" que "llega tarde, con los objetivos desdibujados y con la presidencia equivocada".