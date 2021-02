El Pleno de Pozoblanco aprueba un presupuesto de más de 19 millones con el rechazo de la oposición

El pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco aprobó ayer, en sesión extraordinaria, el proyecto de presupuestos para 2021 que finalmente asciende a 19.225,514, 85 euros, frente a los más de 21 que el equipo de gobierno presentó a los grupos de la oposición, según anunció hace unas semanas. Las cuentas fueron aprobadas con los votos de la mayoría absoluta del PP y el rechazo de los tres grupos de la oposición, PSOE, Ciudadanos e IU, que los consideró "irreales", al no coincidir los gastos con los ingresos que estiman están en los 15 millones de euros.

Los presupuestos municipales contienen 1,7 millones para inversiones, a los que se les sumarán 2 millones de euros procedentes de los remanentes de tesorería para gastos generales, según el alcalde, Santiago Cabello. Precisamente destacan con cargo a los remanentes 450.000 euros para que arranquen las obras de reforma del Mercado de Abastos; 750.000 euros para el centro residencial de mayores, que se suman a los 580.0000 euros de incorporación de remanentes de años anteriores y que en total suman 1,3 millones de euros para el futuro centro residencial, relató el alcalde; 150.000 euros para el Polígono de la Dehesa Boyal y 150.000 euros para ampliar el cementerio municipal. También aparece una partida de 60.000 euros para iniciar un proyecto turístico y medioambiental en la Dehesa Boyal.

En el apartado de las inversiones al margen de remanentes aparecen otras actuaciones como la finalización de obras de diferentes espacios urbanos, entre otras la de "los Pisos Sindicales" o la calle Felipe Rinald. Se disponen igualmente 100.000 euros para la adquisición de mobiliario, que irán destinados en parte a centros públicos ya construidos o reformados, como el Centro de Envejecimiento Activo del barrio del Torilejo, la sala de exposiciones de la Cruz de la Unidad y la Casa de la Viga, o el asfaltado del inicio del camino de Las Merinillas, y la parte inicial del camino de la Virgen de Luna.

Destinado a Desarrollo Económico figuran medidas presupuestarias, que tienen por objeto dar liquidez y apoyo directo a empresas, autónomos y profesionales en la actual situación de crisis económica por la pandemia, en palabras del gobierno local. La contratación temporal supera el millón de euros, mientras que la partida del programa Impulsa +, destinado a ayudas al tejido empresarial e industrial y a la hostelería y comercio, pasa de 200.000 euros a 500.000.

También aumenta el montante del Plan Integral de Empleo Impulsa+, que tiene por finalidad el apoyo al inicio a la actividad y contratación en el sector privado, hasta 250.000 euros. Además se incorpora una partida específica pionera para la asociación empresarial Adeco y aparece otra línea de 62.000 euros para el proyecto Smart City. Según explicó el alcalde, “son unas cuentas ambiciosas y pensadas para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus y ayudar en lo posible a nuestros empresarios, trabajadores y familias”.

Las concejalías del ámbito social también registrarán un aumento de sus cuantías, con una subida de las ayudas para las entidades benéficas municipales y oenegés de la localidad y el Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria. En conjunto, el gasto social sube por vez primera de los tres millones de euros en un presupuesto municipal y representa el 15% del total de las cuentas pozoalbenses de 2021, según el Ayuntamiento.

En definitiva según Santiago Cabello, el presupuesto tiene como objetivo seguir bajando la deuda pública, destacando que en este año el Ayuntamiento tiene menos de un millón de euros de deuda publica, alrededor un 75 por ciento menos que en 2011. Si todo transcurre con normalidad en los próximos meses y en este mandato este equipo de gobierno dejará al ayuntamiento con una deuda cero con los bancos, apuntó el regidor.

Por su parte, la oposición lamentó lo que consideró falta de voluntad del gobierno local por negociar el presupuesto de este año, unas cuentas que no apoyó al negarse el alcalde a firmar el documento que exigía la oposición en el que se comprometiera a dotar y ejecutar en esta legislatura los 3 principales proyectos de inversión como son el mercado de abastos, el centro residencial de mayores y el polígono de la dehesa. Para el alcalde, el compromiso queda reflejado en la dotación presupuestaria contenida en la memoria del documento presentado. Para la oposición, que pedían un plan plurianual de inversiones, esa no es garantía ya que se han recogido propuestas en otros presupuestos que finalmente no se han ejecutado.