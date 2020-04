Organizan los 'Diálogos de Montilla-Moriles' con expertos del vino

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles ha organizado la actividad Diálogos de Montilla-Moriles para que los ciudadanos puedan "conocer más en profundidad aspectos esenciales" de esta Denominación de Origen Protegida.

Estos diálogos, que se desarrollarán durante las dos próximas semanas a través de la red social Instagram, se realizarán de la mano de Juancho Asenjo, divulgador de vinos..

Durante esta y la próxima semana, Juancho moderará cuatro diálogos y comentará con cada participante temas concretos en torno a las particularidades de esta zona, su historia y tradiciones, clima, labores en bodega, la elaboración y envejecimiento de sus vinos secos y dulces, así como el impacto de los mismos en la prensa y la restauración.

Tradición e historia junto a Miguel Cruz y Nicolás Doblas

La primera charla será emitida en directo el miércoles día 22 de abril a las 17.00 horas y en ella Juancho Asenjo, profesor de Sumillería y defensor de los vinos de Montilla-Moriles, hablará con Miguel Cruz de Lagar Blanco y con Nicolás Doblas de Bodegas La Inglesa. En esta sesión, Juancho entrevistará a ambos técnicos y hablarán sobre la historia de Montilla-Moriles y sus vinificaciones, así como las características de los mostos en función de la zona de procedencia y las particularidades de la Sierra de Montilla para el envejecimiento de los mismos.

La magia de la seducción con Joan Roca

El viernes día 24 de abril a las 17.00 horas moderará la segunda charla junto a Joan Roca, uno de los más grandes entendidos de los vinos de nuestro país, así como propietario y sumiller del restaurante El Celler de Can Roca con 3 estrellas Michelin y nombrado por el The World´s 50 Best Restaurants en 2015 como el mejor restaurante del mundo.

Joan Roca y Juancho Asenjo dialogarán sobre la zona de Montilla Moriles y su versatilidad en la alta restauración. Los vinos de Montilla-Moriles, debido al perfil de los suelos albarizos donde son criados, a su variedad Pedro Ximénez y a sus largas crianzas hacen unos vinos muy complejos y admirados por todo el sector de la gastronomía a nivel mundial.

De la prensa al restaurante, con Yolanda Ortiz y Carlos Echapresto

La siguiente sesión en directo se llevará a cabo el viernes día 29 de abril a las 17.00 horas. En esta interesante charla Juancho Asenjo, junto a dos de las personalidades del vino más conocidas de nuestro país como son Yolanda Ortiz de Arri de Spanish Wine Lover y el prestigioso sumiller Carlos Echapresto, hablarán sobre los vinos de Montilla-Moriles y el impacto que estos tienen tanto en los medios de comunicación como en el restaurante. Una charla muy enriquecedora tanto para los no iniciados como para aquellos entendidos que quieran profundizar más en este tema.

La viña, la tinaja y la botella, junto a Paco Muñoz y Manuel Luis del Pino

Este diálogo será el viernes 1 de mayo a las 17.00 horas y en ella Paco Muñoz, propietario de Bodegas Toro Albalá centrará su charla en la comercialización de los vinos dulces de una Pedro Ximénez. Por su lado, Manuel Luis del Pino, propietario de Bodegas del Pino, la bodega que más vino dulce de esta variedad produce, hablará sobre la elaboración de los vinos dulces Pedro Ximénez.