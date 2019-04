El Ministerio ratifica la imposibilidad de hacer un ascenso colectivo de los bomberos a la categoría C-1

El Ministerio de la Función Pública ha vuelto a señalar que "la reclasificación automática" de los bomberos del Consorcio, "no es posible, dado que para tener carácter formal tendría que estar aprobada por norma con rango de ley".

El pleno de la Diputación ha vuelto a contar con la presencia de algunos bomberos del Consorcio Provincial para reclamar la promoción a la categoría C-1, tal y como se aprobó en un reciente pleno. La resolución del conflicto estaba pendiente de un informe jurídico solicitado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ya se había pronunciado sobre una situación similar en el Ayuntamiento y también sobre este mismo caso.

El presidente de la Institución Provincial, Antonio Ruiz, ha informado de que se ha recibido ya el informe y el secretario del Pleno dio lectura al mismo destacando que al Ayuntamiento "no se habilitó a llevar ningún proceso selectivo de promoción interna, sino que se le dio respuesta a determinadas consultas que planteaba atendiendo a las circunstancias concurrentes expuestas" y en relación con el caso concreto, el Ministerio concluye prácticamente los mismos detalles que el primer informe. Destaca en ella que "con carácter general y a priori, la reclasificación automática del total de un colectivo adscrito al sugbrupo C-2 al subgrupo C-1 no es posible, dado que para tener carácter formal, tendría que estar aprobada por norma con rango de ley".

Además, indica que "para no incurrir en fraude de Ley, no podrá procederse a variar únicamente las retribuciones percibidas por los funcionarios en función de si han superado o no los correspondientes procesos de promoción interna, sino que habrá que atribuírseles funciones y responsabilidades diversas".

Por su parte, el presidente de la Diputación anunció tras la lectura del informe que se va a convocar una Junta General Extraordinaria para poner en marcha el expediente de modificación de plantilla para ver cuándo de puede abrir la convocatoria de promoción interna.