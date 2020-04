La Junta da luz verde a la ampliación de la planta de tratamiento de orujo en Palenciana

La Delegación territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta ha dado luz verde al proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de orujo, con la construcción de un nuevo depósito de almacenamiento de materia prima, promovido por Oleícola El Tejar Nuestra Señora de Araceli SCA, en el municipio de Palenciana. El objetivo de esta ampliación es dar respuesta al potencial de producción de orujo de dos fases, o alperujo, existente en la zona.

En la última campaña de la aceituna hubo cooperativas que pararon la recolección debido al exceso de alperujo en las orujeras ante el cultivo súper intensivo del olivar. "A pesar de la crisis que estamos sufriendo por el coronavirus, estamos trabajando de manera ágil desde la Delegación territorial de Fomento para intentar minimizar sus consecuencias en la provincia de Córdoba. El objetivo es que en la próxima campaña de recolección de la aceituna nuestros agricultores no se encuentren con el mismo problema que en la anterior”, ha afirmado la delegada, Cristina Casanueva.

El alperujo se produce como subproducto en la fabricación del aceite de oliva virgen y su producción se limita a los meses de noviembre a marzo, época en la que se encuentran activas las almazaras. Para que la planta de tratamiento integral de orujo de dos fases se encuentre en funcionamiento todo el año, se requiere de un almacenamiento de su materia prima -el alperujo-.

Nuevo depósito de 137.520 metros cúbicos

Las instalaciones existentes, que se pretenden ampliar, se asientan sobre una parcela con una superficie de 238.700 metros cuadrados, a una distancia de 800 metros al sureste del núcleo urbano de Palenciana. Dichos terrenos lindan en todo su perímetro con fincas rústicas salvo al este, que lo hace con la carretera C0-8219. El nuevo depósito se construirá en el paraje Las Moradillas, a kilómetro y medio del núcleo urbano de Palenciana.

Se prevé la ejecución de un depósito de almacenamiento con una superficie aproximada en coronación de 17.390 metros cuadrados y una capacidad estimada de 137.520 metros cúbicos, con características similares a todos los depósitos existentes en las inmediaciones a la finca, para lo cual se requerirá el desbroce de la zona y la retirada de la capa vegetal existente en la zona de trabajo; destierro o movimiento de tierras pertinente; impermeabilización de la base y los taludes y recrecido de la coronación de los taludes, hasta nivelar todo el perímetro del nuevo depósito. La superficie total construida y transformada es de 94.851,5 metros cuadrados.

Conforme a lo previsto en la LOUA, la actuación cabría caracterizarla como de interés público, en la medida que se verifican los requisitos de utilidad pública o interés social, valorada y declarada por el Ayuntamiento. Fomento considera que la instalación no hace perder el carácter rural al paisaje de su entorno, no genera necesidad de infraestructuras y servicios comunes y no existe riesgo objetivo de formación de nuevos asentamientos.

Para la puesta en marcha de dicho proyecto será necesario el último paso, que es la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Palenciana.