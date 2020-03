La Diputación de Córdoba suspende por el coronavirus todos los actos públicos y pospone el pleno de la semana que viene

La vicepresidenta segunda de la Diputación, Felisa Cañete, y el vicepresidente quinto y responsable de Recursos Humanos de la institución provincial, Esteban Morales, han anunciado esta mañana la suspensión de todos los actos públicos previstos en el Palacio de la Merced y los edificios dependientes de la Diputación, como el albergue de Cerro Muriano, como medida preventiva ante la expansión de la epidemia de coronavirus. En esta suspensión se incluyen las oposiciones y pruebas selectivas en las que haya prevista una presencia masiva de personas.

Asimismo, han informado que, pese a haberse celebrado ya todas las comisiones informativas, también ha quedado pospuesto el pleno ordinario de marzo, previsto para la semana que viene. Morales ha indicado que esta medida se ha tomado en atención al diputado de Vox, Rafael Saco, que voluntariamente se ha puesto en cuarentena, ante la posibilidad de estar contagiado de la enfermedad, tras haber estado el fin de semana pasado en el congreso del partido en Vistalegre (Madrid).

Respecto a la suspensión de los actos, Felisa Cañete ha hecho una excepción que se refiere a la sesión de donación de sangre prevista para el lunes en la Diputación, por considerarlo necesario, aunque asegura que para llevarlo a cabo se aplicarán todas las medidas de seguridad necesarias.

Junto a estas medidas de cara al público general, la institución provincial ha elaborado un documento en el que se recoge el protocolo de recomendaciones para los trabajadores de la institución y servicios de atención al público. Son medidas preventivas, han explicado los diputados, y siguiendo las recomendaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno central. En este sentido, se establecen unas medidas algo más rigurosas en los centros y servicios con mayor riesgo, como son el de discapacitados de Alcolea y para el personal de limpieza.

Respecto al resto del personal, se priorizarán las actuaciones vía telemática, para evitar al máximo la presencia de público en los distintos servicios, reducción al máximo posible de las reuniones de trabajo y celebrar solo las estrictamente necesarias presencialmente dando prioridad a las videoconferencias y también se recomienda suspender los viajes de trabajo. Para posibilitar el teletrabajo, Eprinsa facilitará los medios técnicos necesarios y la unidad de prevención de riesgos laborales proporcionará las medidas de protección individual y otros medios necesarios.

Por otro lado, Esteban Morales ha indicado que en caso de que se llegara al cierre de centros educativos o asistenciales, se intentará arbitrar medidas que facilite a los trabajadores atender dicha faceta familiar y conciliar trabajo y cuidados.

Por último, Felisa Cañete ha indicado que no hay nadie afectado en la Diputación y que no se han realizado pruebas a los trabajadores, porque no lo exigen las recomendaciones oficiales.

Los Ayuntamientos

Morales ha indicado que, pese a no ser la administración competente en la materia, sí han remitido a todos los Ayuntamientos de la provincia el protocolo elaborado en la institución provincial por si consideran necesario acometer las medidas propuestas.

La respuesta ha sido rápida pues la mayor parte de los consistorios están ya tomando medidas al respecto y han emitido bandos en los que se decreta el cierre de instalaciones donde es previsible la asistencia masiva de personas, como los polideportivos, y suspendiendo actos donde se espera una gran afluencia de público.