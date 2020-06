El Ayuntamiento de Priego renueva su respaldo al sector oleícola de la comarca

El Ayuntamiento de Priego ha renovado el convenio de colaboración que desde hace años mantiene con el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba y cuya base es el fomento y la promoción de los recursos turísticos y los zumos de aceituna amparados por el distintivo de calidad.

Para ello, el Ayuntamiento aporta 13.500 euros, cantidad a la que hay que unir, como así indicaba tras la firma del convenio la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, otras actuaciones promocionales que se realizan por parte de la administración local y que tienen como referente el trabajo que se realiza por la Denominación de Origen.

Un acuerdo «amplio y lo más versátil posible para que tenga cabida cualquier iniciativa que tenga previsto el propio consejo regulador», como apuntaba Ceballos, que no pasó por alto que en una zona olivarera como la del marco de la Denominación de Origen prieguense, «si no conseguimos unos precios justos para los olivareros, si no conseguimos que puedan cubrir los mínimos costes de producción y de vida, todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses agravará la situación en el próximo año».

Por su parte, el presidente del consejo regulador del distintivo de calidad, Francisco Serrano, definía gráficamente este acuerdo como «un matrimonio bueno para las dos partes, ya que nos ha dado buenos resultados», añadiendo que, gracias a este acuerdo, «el Ayuntamiento de Priego y la DO siempre van de la mano a todos los sitios, por lo que donde nosotros vamos, va la cultura de Priego, va la comarca, y eso es bueno», afirmaba Serrano.

En cuanto a la vigésimo tercera edición de los premios a la calidad del distintivo de calidad, que se celebrarán mañana viernes en Carnicerías Reales, Serrano destacaba lo «complicado» de su organización debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, señalando que, «aunque sea más restringida, tenemos que reconocer la calidad de los aceites y de las almazaras que han hecho un buen trabajo, y eso no se puede pasar por alto».