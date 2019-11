Vox impide la declaración institucional contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Córdoba

El grupo municipal Vox se ha quedado hoy solo en el Pleno en el debate sobre la violencia de género. Si durante doce años al pleno del mes en el que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género llegaba el tema en forma de declaración institucional apoyada por todos los grupos, esta vez no ha sido posible, ya que las dos propuestas que llegaban, una de PSOE y otra conjunta de IU y Podemos, se han refundido y han sido apoyadas por todos los grupos excepto por Vox, lo que ha suscitado un tenso debate.

Al inicio del mismo, la representante de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, Dulcenombre Rodríguez, a través de sus palabras, ha mostrado su descontento por esta excepción. Rodríguez ha subrayado la importancia de que la moción sea aprobada por unanimidad, por que, si no, "nos afianza en las convicciones" de que "el patriarcado es tan fuerte que también convence a las mujeres". A su juicio, el no apoyo "está justificando el terrorismo machista". Dulcenombre Rodríguez ha garantizado que "no vamos a tirar la toalla y seguiremos trabajando por un mundo más justo".

Por una parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha dejado claro que su grupo está de acuerdo con que "no haya ni una muerte más" y ha reclamado más presencia policial para las víctimas de este tipo de violencia, asegurando que "los lazos no salvan vidas". Badanelli ha exigido "todos los recursos necesarios y más para defender a las mujeres, hombres, niños y a cualquier persona del país que sufra violencia". La portavoz de Vox ha defendido la lucha contra todo tipo de violencia y no solo esta.

El rechazo de Vox ha sido criticado por el resto de los grupos del Ayuntamiento de Córdoba.