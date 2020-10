Vox exige el pago de las retribuciones atrasadas a la Policía Local y a los Bomberos

El grupo municipal de Vox llevará al pleno de mañana una moción con la que exige al gobierno local el pago de las retribuciones atrasadas a la Policía Local y a los Bomberos y que se reconozca el trabajo realizado por ambos. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha reconocido que lo que está ocurriendo en la plantilla de ambos cuerpos de seguridad no es algo nuevo ni se puede achacar en exclusiva al actual gobierno local, sino que es un problema "histórico", que "se ha agravado" ahora. "No hay suficientes policías locales ni bomberos en las calles y no pueden desarrollar su trabajo en condiciones dignas", señala, y, además, "tienen que esperar dos años para cobrar las retribuciones del trabajo realizado".

Por ello, Badanelli critica "la falta de empatía, sensibilidad y responsabilidad" del gobierno local y considera que, aunque es triste" que Policía Local y Bomberos hayan tenido que llegar a las movilizaciones", no se les deja "otra opción" .

Vox señala que el alcalde debe "coger este asunto" y exigir "su desbloqueo" para que "los profesionales cobren lo que se les debe". Además, recuerda que en los presupuestos del 2020 el grupo logró incluir una partida para realizar obras de mejora en las instalaciones de la Policía Local, que es "un compromiso incumplido", ya que no se ha redactado ni el proyecto. Por ello, exige que se arreglen las instalaciones de la Policía Local y de los Bomberos.

Para Vox, el equipo de PP y Ciudadanos conforman un "mal gobierno". El grupo muestra su "decepción con el PP", ya que "esperábamos otra cosa de ellos, pero "el Ayuntamiento está bloqueado" y "se pierde el tiempo en cuestiones poco relevantes" como la externalización de la contratación de conciertos "en vez de desbloquear" el atasco que existe en Contratación.

Hay que recordar que la Policía Local y los Bomberos de Córdoba han anunciado movilizaciones debido a la falta de cobro de los atrasos que el Ayuntamiento les adeuda de conceptos como los sábados o la nocturnidad. Ambos tienen previsto concentrarse mañana en las puertas de Capitulares, coincidiendo con el pleno.