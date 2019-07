Vox advierte de que impugnará la composición de organismos municipales y empresas

El grupo municipal de Vox ha denunciado este martes que se quedará fuera de cuatro consejos rectores de organismos autónomos, que son los del Imae, Imdeco, Ingema e Imdeec, y ha avisado de que impugnará el reparto y que irá al juzgado si hace falta. El aviso no solo lo hace en relación a los organismos, también lo aplica a las empresas. Vox asegura que exigirá que se respete la proporcionalidad del Pleno y anuncia que irá “al juzgado o donde sea” para ello tanto en el caso de las empresas municipales como en el de los organismos autónomos.

Estos consejos se constituirán la semana que viene, en concreto el día 23. La portavoz del grupo, Paula Badanelli, ha indicado que aunque la negociación no está cerrada, su grupo tiene claro que “impugnará todos aquellos acuerdos de junta de gobierno local o nombramientos de los organismos autónomos de los que Vox sea excluido”. Badanelli piensa que, “por responsabilidad y por obligación, debemos estar en cualquier organismo del Ayuntamiento para garantizar que las cosas se hacen conforme a derecho”. Por ello, ha garantizado que, si finalmente quedan excluidos de esos cuatro consejos, “Vox lo va a impugnar y llegaremos hasta donde tengamos que llegar para que se garantice la representación de los partidos minoritarios”. Podemos también se quedaría fuera de cuatro consejos.

Badanelli ha explicado que en los cuatro consejos rectores "solo hay cuatro o cinco concejales" y el resto son miembros de la sociedad civil, por lo que en el caso de una composición de cuatro, entran PP, PSOE, Cs e IU por el criterio del número de votos, mientras que cuando hay cinco, y según la concejala, “en lugar de meter al quinto, tiene dos el PP”.

En cuanto a los consejos de administración de las empresas municipales, estarán todos los grupos representados en todas ellas, ya que allí el número de participantes es mayor, aunque lo que queda aún “por dilucidar es si salen o no los sindicatos y el Consejo del Movimiento Ciudadano”, como adelantó este periódico. En este sentido, la concejala también tiene claro que el hecho de que estén los sindicatos no debe excluir a un partido político. En este sentido, Vox afirma que el PP “intenta ostentar una mayoría en los consejos de administración” que no ve lógica en “un cogobierno que está en minoría”.