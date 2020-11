Vox acusa al PP de imponer "un régimen de pesebres y cadenas como "el de Anguita"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha dado una nueva vuelta de tuerca más en su discurso y ha acusado hoy al alcalde de imponer en la ciudad “un régimen de pesebre y cadenas que lamentablemente recuerda a épocas pasadas” y ha aludido en concreto al supuesto régimen que hubo en Córdoba cuando gobernó Julio Anguita, el primer alcalde de la democracia. Paula Badanelli ha realizado estas declaraciones tras hacer públicas “las instrucciones que han salido desde Alcaldía a todas las delegaciones y gerentes donde se les dice claramente cómo deben responder a la petición de Vox de información sobre los centenares de miles de euros que se gastan, en muchos casos sin control, en publicidad y propaganda para tapar su incapacidad de gestión”. La portavoz ha asegurado tener la constancia por escrito de este documento, después de haber pedido información sobre los gastos en publicidad y propaganda del gobierno municipal.

En concreto, en el escrito al que ha podido acceder Vox se dice que “la respuesta debe ser sucinta, es decir: 1.- importe 2.- nombre del medio 3.- se considera respondido en el punto 2 y 4.- contrato menor etc". De este modo, Vox entiende que todo quedará centralizado en Presidencia, "imaginamos que, para poder castigar o cesar, al que se salga del guion que el auténtico jefe supremo del Ayuntamiento, el que manda más que el alcalde, ha decidido”. Sin duda el PP “ya ha dejado claro cómo se las gasta con sus concejales, coordinadores y gerentes, de hecho llevamos un rosario de ceses y cambios sin precedentes porque imaginamos que el que se resiste, va fuera”. Lo triste, añade Badanelli, es que "quieren hacer lo mismo con asociaciones y empresas. Si obedeces te doy. Si eres bueno ganas. Si me sirves te salvo”. Ayer mismo, este grupo municipal se opuso a la concesión de un convenio con la Asociación de Joyeros de Córdoba, junto al resto de la oposición,y ha acusado al PP de confundir "administración con partido y de poner en práctica políticas social-comunistas".

En Vox, concluye la portavoz, “creemos de verdad en la libertad y no vamos a permitir que por miedo al castigo de los que mandan en esta ciudad haya que perder la dignidad y vivir de rodillas. No vamos a ser cómplices de una sociedad subsidiada y maniatada al más puro estilo Sánchez, para eso, que busquen al PSOE. Queremos competencia, eficiencia y libre concurrencia y, sobre todo, funcionarios liderando los asuntos en vez de amigos del alcalde". En esta rueda de prensa, la portavoz de Voz ha hecho más evidente la distancia entre su grupo y el PP y ha asegurado que no han comenzado a negociar con los populares los presupuestos municipales, pese a que dependen de sus votos, "a menos que lo estén negociando con el PSOE", ha añadido.