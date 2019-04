Los vecinos de Huerta de la Reina denuncian el retraso en las reformas previstas para el barrio

El nuevo presidente de la asociación vecinal (AV) Huerta de la Reina, Jesús Rodríguez Barberana, ha denunciado el retraso en el desarrollo de la remodelación integral del barrio, en su primera intervención pública tras tomar las riendas de la AV, a donde llega tras relevar en el cargo a Teresa Márquez, quien continúa en la directiva.

Rodríguez Barberana recuerda en un comunicado que ha compartido con la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que las reformas previstas para el barrio fueron aprobadas por unanimidad en un pleno municipal hace ya más de tres años. Barberana señala que la zona afectada está sometida a la presión del tráfico y de falta de aparcamiento por su cercanía al Vial Norte, problemas “que sufrimos los 365 días del año”, añade.

El flamante presidente insiste en que "el barrio sigue sufriendo aceras insuficientes y plagadas de obstáculos como grandes postes de luz o coches aparcando sobre las mismas". Y todo eso, añade, "con una población relativamente envejecida con cada vez mayores necesidades de movilidad"

Barberana critica que, mientras que de la reforma global acordada solo se han hecho mejoras en dos calles, un tercer proyecto, la remodelación de la calle Colombia, está paralizado pese a tener presupuesto y ser “una obra garantizada”.

El presidente de la asociación de vecinos llega a preguntarse, en el caso de la reforma de la calle Colombia, "una vía en la que el paso del autobús da auténtico miedo a los que caminan por sus estrechas aceras", cómo con todos los requisitos cumplidos, se puede tardar tanto en licitar la obra.

Más aún, el presidente vecinal denuncia un agravio comparativo “cuando leemos en prensa que se están adjudicando las obras en otros barrio”, lo que le lleva nuevamente a interrogarse si “hay barrios de primera y barrios de segunda” en la ciudad.

El presidente de la AV Huerta de la Reina, Jesús Rodríguez Barberana (a la izda.), junto a un miembro de su junta directiva, José del Río Muñoz. Foto: CÓRDOBA

Aunque el presidente de la AV no pone en duda "la buena voluntad de los responsables municipales, los hechos son los que son --señala-- y lo que sí es cierto es que se han incumplido los acuerdos en ésta área”. El colectivo vecinal también denuncia la ausencia de un plan de movilidad integral, igualmente comprometido con los residentes, “que aminore el tráfico rodado por el barrio, desviando la circulación hacia otras arterias que soporten mejor la densidad de circulación de los vehículos”. Así, “no se han realizado medidas de choque para que la movilidad de los vecinos sea lo más segura posible, eliminando las barreras arquitectónicas que sufren como pueden ser la retirada de postes que invaden los acerados de los viandantes. Es más, están proliferando”, aparte de no haberse “dotado de pasos elevados para intentar reducir la velocidad de los vehículos en una sola calle” ni de “habilitarse zonas por donde transitar las personas de movilidad reducida”. Todo ello no solo repercute en la calidad de vida del vecindario, sino que además lleva a que “cada día vaya desapareciendo más el comercio de cercanía”, con todo lo que ello supone para un barrio y su convivencia, alerta el presidente de la AV.

Ante esta situación, Rodríguez Barberana se pregunta "para qué sirven los acuerdos adoptados en el Plenario del Ayuntamiento de la ciudad. ¿Quizá para dilatar en el tiempo las necesidades de unos vecinos que llevan viendo el deterioro de su barrio sin que nadie haya tomado medidas para revitalizarlo?”.