Los taxistas de Córdoba exigen la regulación de la VTC y la actuación de la Policía Local

Los taxistas de Córdoba se unirán a las concentraciones convocadas en toda Andalucía para reclamar una regulación para las VTC, después de que no hayan dado fruto las negociaciones con la Junta de Andalucía sobre esta materia. El presidente de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-taxi de Córdoba, Miguel Ruano, ha criticado hoy la situación de vacío legal que hay en torno a los VTC y ha lamentado que se traduzca en una falta de respuesta de la Policía Local a las denuncias que hacen los taxistas en Córdoba sobre supuestas paradas ilegales de Uber, como la de la Colonia de La Paz.

Además, Auttacor ha querido desligarse de las marchas de "radicales" convocadas por un sector muy minoritario del taxi, y ha explicado que ellos participarán solo en concentraciones a las puertas de las delegaciones de Fomento de las capitales andaluzas. En Córdoba esa concentración será el día 8 de noviembre y, según ha explicado Ruano, será una concentración pacífica (no paros patronales ni manifestaciones ni cortes de tráfico) para protestar "por la inoperancia de la administraciones frente a los VTC".

La Federación Andaluza del Taxi lleva negociando con la Consejería de Fomento desde hace diez meses, pero han sido pocos los avances registrados, sobre todo en materia de regulación de las VTC. Los taxistas consideran "de justicia" dicha reclamación, ya que las VTC no dejan de crecer. En concreto, ha cifrado ese crecimiento en un 700% en los últimos años, al pasar de 350 a 2.600 VTC en Andalucía, frente a los 9.000 taxis que se han mantenido más o menos constantes.

"Hay competencia, sabemos que no se van a ir, pero pedimos que haya unas reglas de juegos que nos permita subsistir", ha reivindicado Ruano, al tiempo que ha lamentado que no tributan en Córdoba, ni siquiera por el impuesto de circulación, pero que eso "no le importa a nadie, ni al Ayuntamiento, con 40 licencias de VTC".