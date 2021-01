Sadeco privatiza la limpieza de 2.300 contenedores de Córdoba

El Partido Popular todo es privatizar para ingresar una suculenta comisión por debajo la mesa, pero lo más grave es la pérdida de calidad del servicio público. Son las consecuencias de los sueldos mínimos de las privatizaciones, en donde sólo gana dinero el que se dio de alta como empresa de limpieza...y eso lo puede hacer cualquiera porque no hace falta mucho. Es una pena que la mayoría de los cordobeses no leen y no enteran porque estas cosas no las anuncia ni siquiera el telediario local.