El rector de la Universidad de Córdoba asegura que hay seguridad para los exámenes presenciales

Los estudiantes de la Universidad de Córdoba han levantado la voz, a través de las redes sociales, en contra de la presencialidad en las aulas para los exámenes que comienzan este 7 de enero y para exigir a la UCO “más claridad y medidas más contundentes contra la expansión del coronavirus”.

Con el hastag #ucovid, cientos de tuits de estudiantes y profesores de la UCO han denunciado “la falta de instrucciones y protocolos adecuados de cara a la realización presencial de los exámenes de la convocatoria de enero”, según una nota de los estudiantes. La campaña en redes sociales consiguió hacerse trending topic, lo mismo que el nombre del rector José Carlos Gómez Villamandos. Otro de los aspectos que señala el CEU se centra en el desplazamiento en tren hasta el campus de Rabanales, ya que hasta allí acudirán "cientos de alumnos de carreras que no se cursan" en este espacio de la UCO a realizar allí los exámenes, "de manera que se multiplicará el número de personas, así como que se intensificará el uso del ya masificado servicio de tren de cercanías de Renfe".

A este respecto, el rector, José Carlos Gómez Vlillamandos, ha confirmado a este periódico este martes que los estudiantes “están en su obligación de quejarse, pero lo que tienen que preocuparse es de que las medidas sean correctas, porque todo estaba previsto antes de Navidad, a los alumnos y profesores se les recordaron los protocolos previstos, y no puede ser que tres días antes de los exámenes protesten”. Gómez Villamandos insiste en que antes de Navidad los rectores se reunieron con la representación estudiantil y se vio que no había instrucciones de la Junta como para no hacer otra cosa, aparte de que la Agencia de Acreditación Andaluza prevé la presencialidad en los exámenes.

El rector asegura que “la distancia y ventilación están aseguradas”, que se han habilitado clases amplias, incluso para las facultades de Filosofía y la de Derecho, que son las que tienen menos espacio, se han previsto aulas en Rabanales, y que si se logró hacer un examen de selectividad con casi 5.000 alumnos, no debe haber problemas para hacerlos con menos, que no van a coincidir en el tiempo y espacio porque están muy escalonados. Villamandos insta a los alumnos “a cumplir, como hasta ahora, las medidas, no solo en el examen, sino antes y después” y señala que en la campaña en redes sociales “hay quien también defiende la línea contraria”. No obstante, si "ven que no se cumplen las normas, deben denunciarlo".

Respecto a la optatividad de que cada profesor pudiera hacer los exámenes de una forma u otra, el rector cree que “no sería justo” y que “se crearían agravios comparativos sin sentido”.

Insiste el principal responsable universitario que “la Universidad es un espacio más seguro que estar en una terraza, bar o centro comercial”.

Respecto a si se prorrogarán las medidas restrictivas en la universidad a partir del lunes día 11, Gómez Villamandos señala que están a la espera de lo que decida la Junta y de los datos de contagios de estos próximos días. De todas formas, al estar en periodo de exámenes hasta febrero, “la docencia no nos preocupa” y el contacto de los alumnos y profesores va a ser mínimo, por lo que a partir de esa fecha, con las vacunas más avanzadas, puede que haya menos problemas.

LA CAMPAÑA DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes han lanzado numerosos memes a través de twitter, quejándose de tener que acudir a las clases para hacer los exámenes y muestran aulas poco ventiladas o trenes llenos a Rabanales.

"#UCOVID pagar para ser autodidacta y jugártela en un examen, no solo en estudios, sino también en salud, teniendo que ir prácticamente 3 facultades, y encima tenéis la poca vergüenza de recomendar el uso de transporte propio, siendo conscientes de que los trenes van a estar +", es uno de los tuit que pueden leerse.

Uno de los tuit de la campaña.