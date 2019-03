Rafael Serrano: "Estaré encantado algún día de volver a este Ayuntamiento"

"Estaré encantando algún día de volver a este Ayuntamiento para servir a todos los cordobeses trabajando por conseguir una Córdoba más justa y mejor". De esa manera se ha expresado el portavoz de Unión Cordobesa, Rafael Serrano, que ha anunciado esta mañana lo que ya había adelantado este periódico, que el partido no se presentará a las próximas elecciones municipales y que iniciará el proceso para su disolución, que quedará culminada a final de año. Su idea es volver al puesto de trabajo que tenía, en el que pidió una excelencia, "salvo que alguien me hiciera una propuesta que me interesara y cuadrara con mi ideología", por lo que no cierra la puerta a volver. De momento, afirma que no le ha tanteado nadie ni tiene ofertas. "Han sido cuatro años que se han pasado muy pronto y siento que quedan cosas por hacer pero tendrá que ser en otra etapa de mi vida", afirma.

"Ha sido un honor poder servir a todos lo cordobeses y estoy muy orgulloso y agradecido de la oportunidad que he tenido estos cuatro años de ser concejal de esta ciudad que tanto quiero y por la que tanto he luchado", ha aseverado, agradeciendo también la "oportunidad" que le dio el empresario y ex concejal Rafael Gómez, que fue quien fundó el partido.

Serrano ha agradecido a todos los "votantes, afiliados y simpatizantes" su "apoyo en estos ocho años y medio de andadura, en la que hemos intentado mejorar la vida de todos los cordobeses". Serrano ha indicado que desde que surgió el partido en diciembre del 2010 "siempre hemos procurado estar al lado de todos los cordobeses, luchando por la mayor preocupación, que es el desempleo". Serrano ha añadido que "el partido siempre ha estado al lado de las personas que peor lo estaban pasando".

En su discurso no ha faltado la autocrítica. Serrano ha admitido que, aunque siempre han intentado "mejorar la ciudad con ilusión", "no hemos tenido la oportunidad de demostrar a los cordobeses que otra forma de gobernar Córdoba es posible", ya que "dejaron clara su postura dando su confianza a otros partidos" en las últimas municipales. A pesar de ello, asegura, en estos cuatro años "hemos trabajado duro para demostrar que se podía devolver esa confianza, pero no podemos hacer otra cosa que anunciar la finalización de este proyecto". Serrano ha dicho que el partido ha sopesado tanto el escaso apoyo tenido en las últimas elecciones municipales, en las que sólo logró un concejal, y que en "los sondeos no teníamos el apoyo mayoritario de los cordobeses". "Perdimos la confianza y el apoyo porque no hicimos bien las cosas y los cordobeses prefirieron otras fuerzas", ha admitido.

Entre sus palabras tampoco han faltado invitaciones a votar para que haya cambios. "No podemos seguir así, Córdoba está parada y necesita un cambio en el Ayuntamiento", ha señalado, "no podemos seguir instalados en la polémica, en la falta de gestión y en la inseguridad jurídica". Por ello, espera que "los cordobeses opten por el cambio". Serrano lamenta que de las mociones propuestas por UCOR, de las que un 95% fueron aprobadas por unanimidad, no se ha cumplido ninguna.