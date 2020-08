PSOE e IU exigen que las inversiones sostenibles sean proyectos útiles y consensuados

Los grupos municipales de PSOE e IU han exigido hoy al gobierno municipal que presenten a las inversiones financieramente sostenibles (IFS) proyectos útiles y consensuados con el Consejo del Movimiento Ciudadano para invertir parte del remanente municipal, ahora que el Ayuntamiento ha logrado cumplir el periodo medio de pago a proveedores (PMP). Ambas formaciones han pedido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que inste a las delegaciones municipales a trabajar con urgencia en esos proyectos que deben iniciarse antes del 31 de diciembre de este año y deben ejecutarse a lo largo del 2021. Tanto PSOE como IU han propuesto algunos proyectos para las IFS y han dado por hecho que al equipo de gobierno le han entrado ahora las prisas por no tener las tareas y los proyectos ya preparados.

La concejala socialista Carmen Victoria Campos ha lamentado, además, que el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, venda a "bombo y platillo" que se haya cumplido después de 13 meses el PMP, cuando es una obligación que el Estado exige a las administraciones locales, y que lo haga pese a que sigue habiendo organismos como el Imtur o el Imdeco que pagan con una tardanza de 193 y 183 días a sus proveedores.

El PSOE, por su parte, propone que las IFS incluyan proyectos para rehabilitar parques infantiles, actuaciones de movilidad en Ciudad Jardín y la Viñuela, prolongación de los carriles bici, plantar más árboles, limpiar la sierra y el río, colocar iluminación eficiente, crear nuevos parques cardiosaludables o hacer el polideportivo de Villarrubia o el nuevo Pabellón de la Juventud, entre otros.

Por su parte, IU ha visto una contradicción en el seno del equipo de gobierno en el hecho de que Fuentes hablara el otro día de usar solo 7 millones de los 22,5 millones de superávit (el 30%), cuando el alcalde ha planteado la celebración de un pleno para debatir el acuerdo de la FEMP sobre remanentes y reivindique el uso íntegro del ahorro del 2019. Las concejales Amparo Pernichi y Alba Doblas han insistido en la posibilidad de usar íntegramente los 22,5 millones de euros y, al igual que ha hecho el PSOE, ha planteado varios proyectos en los que podría invertirse los excedentes. Entre ellos, proponen dedicar 4,5 millones a Servicios Sociales (2,5 en ayudas de emergencia, un millón en alquiler social, otro tanto en planes de empleo, entre otros); en Infraestructuras dicen que se podría disponer de 3 millones a propuestas ya consensuadas con los vecinos o 800.000 a proyectos de eficiencia energética, proyectos de construcción de vivienda social o flota sostenible de Aucorsa y Sadeco, por citar algunos ejemplos.

La concejala Alba Doblas, por su parte, considera que la Delegación de Hacienda se ha encontrado con un milagro que no esperaba, cumplir con el plazo medio de pago, y que ahora le han llegado las prisas. "No es de recibo que le den caña al Gobierno de España por las normas que puso el PP y ahora no tengan preparados los proyectos", ha dicho para exigir a PP y Cs que se pongan a trabajar en los proyectos: "Queremos que aprovechen esta oportunidad y se dejen de incompetencias y de vacaciones permanentes".