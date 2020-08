El Ayuntamiento de Córdoba cumple en julio el periodo medio de pago después de 13 meses

El Ayuntamiento de Córdoba ha logrado disminuir su periodo medio de pago a proveedores situándose por debajo de los 30 días en los que el Estado obliga a pagar sus facturas a las administraciones locales. Esta circunstancia permitirá al Consistorio cordobés destinar un 30% del remanente del 2019 de 22,5 millones de euros (entorno a 7 millones) a inversiones financieramente sostenibles (IF). La intención de los populares es buscar consenso para los proyectos ejecutables como IFS y ponerlos en carga cuanto antes.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha pedido también generosidad política al PSOE una vez que Córdoba cumple el PMP para debatir sobre el destino de los remanentes municipales y el acuerdo de la FEMP, una organización que ha asegurado está "roto" a cuenta de este debate. "Ahora que cumplimos el PMP, ¿por qué no hablamos de los 22,5 millones? ¿Por qué tengo que renunciar a 11 millones? ¿Porque lo diga la señora Ambrosio, o porque lo digan Pedro y Pablo?", ha dicho para defender que se quede en Córdoba el ahorro de todos los cordobeses y para rechazar, de nuevo, la propuesta de la FEMP. "No puede estar todo el mundo equivocado menos el PSOE", ha concluido.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha indicado que el periodo medio de pago (PMP) del mes de julio en el Ayuntamiento se situó en 26,11 días y si se le suman las demás empresas y organismos municipales la cifra asciende a 29,68 días. Ambas cifras dan cuenta del esfuerzo técnico realizado para cumplir los plazos y el recorte en días que se ha registrado respecto al mes de junio, que cerró con un PMP consolidado (Ayuntamiento y empresas) de 39,63 días.

Fuentes ha calificado esta disminución de días de "buena noticia" y ha destacado el pronto pago de organismos como la Gerencia Municipal de Urbanismo, que paga sus facturas a 17 días; del IMAE, a 25 días; Imdeec, 17 o Sadeco, a 16 días. Frente a ellos, ha reconocido que el área de Hacienda tiene un problema en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) --donde se ha abonado la práctica totalidad de la deuda atrasada, de modo que solo debe 30.000 euros-- y en el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), donde se paga a 183 días y 193 días respectivamente. El teniente de alcalde de Hacienda ha asegurado que la situación del Imdeco y el Imtur es una situación "heredada" que no puede atribuírsele a este gobierno local, al tiempo que ha recordado que el cambio en los criterios del cómputo del pago a proveedores ha repercutido también negativamente en la actual Corporación, que ha acumulado 13 meses de incumplimiento del PMP.

Además, añade que PP y Cs están pagando numerosas facturas extrajudiciales, anteriores al 2020, que no son de este gobierno. "Pese a eso yo no he hecho ninguna rueda de prensa diciendo que los señores de antes no pagaban la luz, pese a haberlo hecho durante los años 2017, 2018 y 2019".

En este sentido, Fuentes ha calificado de "declaraciones injustas" y "críticas desafortunadas" las vertidas por el PSOE e IU sobre el PMP y acerca de la ejecución presupuestaria de un año en el que, a cuenta de la pandemia, la plataforma de contratación ha estado inactiva 3 meses. En todo caso, el responsable de la Hacienda local admite que hasta que no se logre la trazabilidad completa de las facturas, con la digitalización de un sistema que sigue siendo muy rústico, no se logrará mejorar los tiempos de pago.