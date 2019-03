El PSOE aprueba su lista a las generales pero asume que Ferraz las va a retocar

Los socialistas cordobeses ratificaron ayer por «amplia mayoría» su propuesta de listas de la provincia al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 26 de abril. Las ratificaron, sí, pero asumiendo que la dirección federal retocará la lista con al menos dos nombres más de afines a Pedro Sánchez. El comité provincial extraordinario, en el que se acreditaron 159 delegados, empezó con un tono muy tenso, ya que a primera hora la dirección decidió aplazar la ratificación de la lista de la capital (que debía haberse hecho ayer con el resto) por la falta de consenso.

Las votaciones al Congreso y al Senado, que se hicieron a mano alzada (previa disputa de quienes defendieron votar en secreto), dieron el visto bueno al dictamen de la dirección provincial, si bien el apoyo fue mayor para la plancha del Congreso, que encabezará Luis Planas (con 13 votos en contra y 4 abstenciones), que para el Senado (con 26 en contra y 13 abstenciones), donde no se incluyó a ningún afín a Pedro Sánchez. El sector sanchista, que estuvo representado en el comité por Teba Roldán, rebate que el respaldo a las listas haya sido tan amplio como sostiene la dirección provincial. El acta del comité no recoge los votos afirmativos (solo abstenciones y negativos), por lo que es imposible saber con certeza el porcentaje de respaldo que obtuvieron las planchas. Los sanchistas también insinuaron con, eso sí, poca concreción que se han producido «cosas extrañas» en las actas de asambleas de pueblos como Aguilar.

las listas / Solo dos mujeres integran la propuesta del comité provincial a las dos cámaras, y ninguna de ellas encabezará la plancha. Así, a Luis Planas le siguen en esta propuesta los dos diputados por Córdoba, María Jesús Serrano y Antonio Hurtado. En cuanto al Senado, la propuesta nominativa incluye a Francisco Javier López Casado, exalcalde de Villafranca; Aurora Barbero, concejala de Montilla, y Francisco Zurera, exdelegado de la Junta de Agricultura. Los socialistas barajan que después de que Ferraz aplique su factor corrector se incluyan en esta candidatura a Teba Roldán (al menos en el puesto cuatro, de suplente, que ahora ocupa Esther Ruiz) y Rogelio Palacios, en sustitución de uno de los dos hombres preseleccionados para la cámara alta.

El secretario provincial, Antonio Ruiz, defendió ayer como propuesta de «integración» esta lista, al asegurar que incluye «la realidad del partido en Córdoba, la decisión de que Luis Planas encabece la lista y las propuestas de la militancia». «Hemos escuchado la voz de los militantes que han participado en un proceso ejemplar», añadió.

HORNACHUELOS Y LA VICTORIA / Se ratificarón, además, las candidaturas del PSOE de los municipios de la provincia, a excepción de Hornachuelos y La Victoria, y, como se ha señalado, de la capital cordobesa. En el primer caso, la lista no se ha aprobado a la espera de que la asesoría jurídica resuelva el recurso presentado por una parte de la ejecutiva local, que dimitió tras la asamblea local. El caso de La Victoria es distinto, ya que la asamblea local votó por mayoría y una sola abstención al candidato Alfonso Gálvez, y su lista fue presentada en tiempo y forma, pese a lo cual ayer no fue ratificada. La secretaria de La Victoria, Carmen Clara Torres, exigió ayer explicaciones en el comité, a lo que el secretario provincial respondió que faltan por «limar algunas asperezas». Alfonso Gálvez, que no estuvo en el comité, reconoció ayer a CÓRDOBA no saber qué está ocurriendo con su lista, ni a qué «asperezas» se refirió Antonio Ruiz.

La capital / La falta de acuerdo entre Isabel Ambrosio, candidata a la Alcaldía de Córdoba, y la dirección provincial obligó ayer a aplazar la decisión en torno a la plancha de la capital y a recurrir a una fórmula que ni siquiera estaba recogida en el reglamento socialista: que sea la ejecutiva provincial, con las presencia de los ocho secretarios de las agrupaciones de la capital, la que en lugar del comité provincial (no daría tiempo a convocar ya otro) eleve directamente la propuesta al comité federal del día 17. Esta patada hacia adelante se adoptó después de que la alcaldable trasladara al secretario provincial su decisión inamovible de no ceder ni un ápice en su propuesta. Ante esta postura, el secretario provincial optó por no elevar al federal un listado sin el apoyo de quien aspira a revalidar su sillón como alcaldesa y de quienes la hubieran apoyado en el comité. Algo que hubiera sido un escándalo a las puertas de unas elecciones que se presuponen reñidas .