El PSOE se abstendría en las ordenanzas fiscales si el gobierno local no acepta las exigencias de Vox

El Partido Socialista estaría dispuesto a abstenerse en la votación de ordenanzas fiscales para 2021 si el gobierno municipal obvia las propuestas de Vox y aprueba el texto que PP y Cs llevaron a la junta de gobierno local de ayer y que solo contemplaba una congelación fiscal para el año próximo. La portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, considera que apoyar ese expediente sería "el mal menor" ya que lo grave es que el equipo de gobierno acepte --como ya ha dicho que hará-- las rebajas fiscales planteadas por el partido de Paula Badanelli (sobre el IBI de rústica, la plusvalía y el impuesto de vehículos) que supondrían un descenso importante de los ingresos municipales el año próximo y puede poner en peligro las empresas como Aucorsa o Sadeco, los servicios municipales y las ayudas a autónomos y comerciantes, según el PSOE.

"Que el alcalde opte por reducir los ingresos fiscales para plegarse a las exigencias de Vox es una temeridad y una auténtica irresponsabilidad", ha afirmado Ambrosio en una comparecencia de prensa en la que ha afeado a PP y Cs que se hayan movido de su posición inicial, defendida desde el estallido de la pandemia, que era "conservadora" porque solo se hablaba de congelación de impuestos. La portavoz socialista ha denunciado que el gobierno local ha faltado a su compromiso de congelar impuestos, incluido en el plan de choque que firmó con los agentes sociales, para "plegarse sin reparos a las exigencias de la extrema derecha".

En todo caso, Ambrosio ha insistido en que se abstendrían en caso de que PP y Cs solo congelen impuestos y no los bajen, pese a que el proyecto de ordenanzas no corresponde con su modelo y a pesar de que no apuestan por la progresividad fiscal, "que no es ninguna utopía sino ejercicio de responsabilidad". Los socialistas han justificado su posicionamiento por la necesidad que el Ayuntamiento de Córdoba tiene de mantener los ingresos para responder a las necesidades acuciadas por la crisis y reactivar la economía local.

Sin embargo, si esto no ocurre y el PP y Cs rechazan la abstención del PSOE, los socialistas exigirán a Bellildo que explique cuánto deja de ingresar el Ayuntamiento, qué servicios públicos se van a ver afectados y cuál es la hoja de ruta: apostar por la externalización o no pagar a los policías locales, ha dicho Ambrosios. "Si mantienen esta decisión y esa soberbia", ha advertido la portavoz del PSOE, el equipo de gobierno mostraría "miopía política" al preferir una mayoría "absoluta pero raquítica" con Vox, a un documento "con más músculo" apoyado por el PSOE.