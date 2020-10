El Ayuntamiento de Córdoba rebajará el IBI de rústica un 7% y un 3% la plusvalía

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha anunciado hoy que bajará el IBI rústico un 7%, "en la senda" de otras capitales de provincia como Sevilla o Jaén; la plusvalía un 3% y el impuesto de vehículos un 2,5% para satisfacer las demandas del grupo municipal de Vox, al que PP y Cs necesitan para aprobar las ordenanzas fiscales del 2021. "Las propuestas de Vox son perfectamente aceptables", ha afirmado el responsable político esta mañana tras la reunión de la junta de gobierno local.

Como avanzó este diario el sábado, el equipo de gobierno ha aprobado hoy el pliego de ordenanzas fiscales para 2021 y pactará, como estaba previsto, con Vox no ya la bajada fiscal que acordaron para un horizonte temporal de cuatro años en 2019, pero sí al menos cierto decremento para el que, según Fuentes, hay aún margen de maniobra. En su opinión, la propuesta fiscal para el año próximo es "adecuada, responsable y prudente para los tiempos que corren" y no pone en peligro los servicios públicos municipales.

En esta línea, el responsable de la Hacienda municipal ha recordado el "impacto muy importante" pero "no dramático" que la crisis del coronavirus ha tenido sobre los ingresos municipales (se ha recaudado en torno a 9 o 10 millones de euros menos que los previstos) y ha recordado que "por prudencia" decidieron congelar las tasas en Córdoba. "No vamos a contemplar en ningún caso subida de impuestos, pero vamos a estrujarlo al máximo, y hay una raya roja: hay que mantener los servicios básicos y de calidad". Fuentes ha iniciado "por lealtad" la ronda de contactos con Vox, pero espera estudiar las propuestas de la oposición en estos días y no descarta incluir algunas de las medidas de carácter social en las ordenanzas. "Nunca una subida de impuestos", ha matizado.

Enmiendas de Vox

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, y el asesor de Vox en materia fiscal, Manuel Chamber, han dado a conocer hoy las exigencias que Vox hace al gobierno municipal para apoyar las ordenanzas fiscales, algunas de las cuales ya han sido admitidas por PP y Cs. Las propuestas se presentarán vía enmienda y se basan en la negociación del pasado año o en las promesas electorales del 2021. En este sentido, exigen la rebaja de al menos de un 3% de la plusvalía; o la rebaja del 7% IBI rústico, porque peser a bajar un 7% el pasado año, sigue siendo uno de los más altos de toda España. Asimismo piden el decremento del impuesto de vehículos de al menos un 2,5%. Por otro lado, se pide un esfuerzo mayor en la bonificación para vehículos híbridos y que se llega al 80%. Por último, también piden la reducción del 1% del ICIO.

"Las ordenanza que plantea el PP no serían las ordenanzas de Vox, porque nosotros hubiéramos hecho una apuesta mucho más importante por bajar de verdad tasas e impuestos", ha afirmado Badanelli, que aboga por negociar antes los presupuestos municipales que las tasas. "La baja de impuestos siempre es buena, en esta situación sería especialmente buena por lo que no vamos a permitir una congelación", ha dicho. En este sentido, Vox exige a Bellido que cumpla sus propias promesas con la plusvalías, por ejemplo, y animan a reducir el IBI rústico y el ICIO "porque quienes pueden crear empleo son las pymes". "Vox está siempre por la labor de hablar y de negociar, pidiendo cosas posibles que terminan mejorando lo que propone el PP".