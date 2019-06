El proyecto del Marrubial no se licitará sin las expropiaciones

La delegada territorial de Fomento, Cristina Casanueva, dejó ayer claro que la segunda fase de la obra de la ronda del Marrubial, que consiste en habilitar dos nuevos carriles junto a la zona de las viviendas, no se podrá licitar hasta que la Junta disponga de los terrenos que hay que expropiar, que son los de una manzana entre los dos supermercados y de la zona de los Pabellones Militares. «Es una de las cláusulas del convenio que tenían firmado las dos administraciones y no se puede licitar un proyecto en unos terrenos que no son propiedad tuya». La primera fase ya está hecha e incluye el carril bici y el arreglo de la zona de la muralla, pero queda la parte de las viviendas, en la que se habilitarán dos carriles más.

En cuanto al tramo de ronda Norte que corresponde a la Junta y que va a revisar, Casanueva aseguró que se va a fijar una fecha para una reunión con el Ayuntamiento.