Por primera vez en 17 años podría no celebrarse el pleno del 25N

Después de 17 años ininterrumpidos, el Pleno extraordinario del 25N, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, podría no celebrarse o hacerse sin declaración institucional para sortear el problema. Hoy se reúne la junta de portavoces para organizar el pleno, que llega precedido por la polémica suscitada en la sesión ordinaria del jueves, donde los grupos municipales no lograron, por primera vez en la historia, consenso en torno a la declaración sobre la violencia de género. Vox se quedó solo en su críticas y en sus exigencias de ampliar el objeto de la violencia contra las mujeres al resto del ámbito doméstico.

Si finalmente la declaración institucional del 25N no está suscrita por los seis grupos municipales no sería posible jurídicamente incluir el asunto en el orden del día del pleno y, por tanto, no sería factible la celebración del mismo, según explicó ayer a CÓRDOBA el secretario del Pleno, Valeriano Lavela. «Las declaraciones institucionales expresan la posición política del Ayuntamiento sobre cualquier asunto de interés para los vecinos del municipio, de forma que su inclusión en el pleno será previo posicionamiento de la junta de portavoces cuando su adopción no suscite reparo u objeción alguna entre los concejales».

Así, la única manera de sortear la situación sería que en el orden del día figurara la cuestión como punto o moción en lugar de como declaración. Eso no requeriría el consenso de todos, pero supondría la repetición de la moción aprobada por cinco de los seis grupos en el pleno del jueves, algo que parece no tener mucho sentido. La celebración de plenos en torno al 25N se hace en Córdoba desde el año 2002 a instancia de la Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres.