El PP pregunta a Ambrosio por el proyecto de la farmacéutica Krasfarma

El Partido Popular le ha preguntado hoy a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, por el proyecto de la farmacéutica Krasfarma, que hace un año anunció el Ayuntamiento de Córdoba. El portavoz municipal del PP, José María Bellido, ha preguntado hoy donde está la empresa farmacéutica rusa que se reunió en enero del año pasado con la alcaldesa en el Ayuntamiento y que supuestamente iba a implantarse en terrenos en Rabanales 21 a partir de marzo. Bellido, que ha recordado que el proyecto iba a crear 120 empleos, ha afirmado que un año después, sin visos de que se lleve a cabo ese proyecto, solo hay dos alternativas: "O la alcaldesa compró o vendió humo". El dirigente popular ha insistido en que las prisas no son buenas y ha atribuido a que entonces la regidora presentara aquel proyecto a "querer transmitir la sensación de que se está haciendo algo".

José María Belllido ha cargado también contra la escenificación que hicieron ayer el equipo de gobierno y Ganemos, en una foto que es, en su opinión, "muy significativa", ya que evidencia que "en el Ayuntamiento los que mandan son Pedro García y Rafael Blázquez y no Ambrosio". El portavoz popular ha tratado de alertar, además, de que esa foto es la que quieren reeditar tras las elecciones de mayo, por lo que solo se plantea una alternativa "o se sigue con un gobierno capitaneado por IU, Ganemos y Podemos o se vota por un gobierno del cambio que encabece el PP".

En esta línea, Bellido ha afirmado que la fotografía que se hicieron ayer Ambrosio, García y Blázquez "ahuyenta a los inversores", y ha puesto el ejemplo de la cadena hotelera Mercer que ha comunicado a Urbanismo que no hará el hotel de lujo que tenía previsto construir en el Palacio de los Burgos. Bellido ha reiterado que eso ocurre después de que la empresa se reuniera con Pedro García, sin que la alcaldesa no haya dicho "ni una palabra" sobre este asunto para no enfadar a quien quiere que sea de nuevo su socio tras los comicios locales.

Por último, el alcaldable por el PP también ha recordado que los presupuestos, cuyo acuerdo se escenificó ayer, los tendrá que ejecutar el próximo gobierno y que lo importante no es lo que dibuje un documento sino lo que se consigue ejecutar. De este modo reiteró que en "la caja del Ayuntamiento hay 120 millones de euros de los tres presupuestos anteriores y cón los que no se ha hecho nada".