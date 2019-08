PP y Cs tendrían que ampliar en 140 la plantilla de Policía para cumplir la ratio

PP y Cs tendrían que ampliar al menos en 140 efectivos la plantilla de la Policía Local para recuperar, como se han fijado de meta en este mandato, la ratio de 1,5 agentes por cada 1.000 habitantes que aconseja la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En la actualidad, con una plantilla de 350 policías, esa ratio no alcanza el 1,1, según el sindicato Siplb.

En el camino hacia esa meta (ambiciosa, como reconoció el concejal de Movilidad, Miguel Ángel Torrico), se produjo ayer finalmente la incorporación de seis hombres y una mujer. Esta incorporación estuvo a punto de retrasarse la semana pasada por problemas administrativos. La alcaldesa en funciones, Isabel Albás (Cs), y Miguel Ángel Torrico (PP) atribuyeron a la agilidad del nuevo gobierno -«el gobierno del desatasco», apuntaron- y a una tramitación «exprés» de los expedientes el hecho de que ayer los siete agentes pudiesen firmar el decreto que los habilita como funcionarios de pleno derecho. Estos policías empezaron ayer mismo a prestar servicio en la Policía Local de Córdoba.

El secretario provincial del Siplb, Miguel Martínez, valoró también positivamente la incorporación de los siete agentes y reconoció que el trabajo de los últimos días ha hecho posible «lo que parecía imposible el lunes pasado». Si los policías no hubiesen firmado ayer su incorporación hubieran quedado en una especie de limbo legal, ya que no serían ni funcionarios en prácticas ni funcionarios de carrera, por lo que no hubieran podido prestar servicio ni coger un arma.

CRÍTICAS AL PSOE / El responsable de la Policía Local, Miguel Ángel Torrico, cargó ayer contra el gobierno de PSOE e IU, para quien, dijo, «la seguridad no fue una prioridad». Así, describió como «muy delicada» y de «abandono generalizado» la situación de la plantilla tanto de Policía Local como de bomberos en el anterior mandato, y acusó a los anteriores responsables políticos --y a los enfrentamientos «casi personales» de las áreas de Seguridad y Personal hasta mayo-- de las carencias y los problemas actuales.

En contra del deseo de PP y Cs de recuperar la ratio de policías locales están los tiempos administrativos para la incorporación de agentes (a sumar: el plazo para la convocatoria de oposiciones, los exámenes y los diez meses de formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía). Por ejemplo, se espera que las ya convocadas 97 plazas de Policía Local y cuatro intendentes (proceso que está a la espera de su publicación en el BOJA) se incorporen, en la más optimista de las previsiones, en el último trimestre del 2020. Además, están previstas 15 plazas más en comisión de servicio, que esperan cubrirse antes de finales de año. Por todo, Torrico reconoció que no se tienen «ni el mejor número de agentes, ni los mejores materiales», y pidió «paciencia» a la ciudadanía hasta que se revierta la situación.

Asimismo, la alcaldesa en funciones y el propio Torrico anunciaron que en el presupuesto del 2020 se hará «un importante esfuerzo» en esta materia, y que habrá mejoras inminentes como los 19 vehículos de policía que se van a incorporar a la flota.