La Policía Local prepara movilizaciones por el incumplimiento en el pago de los atrasos

El impago de los atrasos vuelve a ser motivo de conflicto en la plantilla del Ayuntamiento de Córdoba. La Policía Local prepara ya movilizaciones y también están afectados por el mismo motivo los trabajadores del Servicio de Extinción e Incendios de Córdoba (SEIS) y los del área de de Infraestructuras. Los sindicatos con representación en Policía Local --el mayoritario Siplib, Sipan y SAB-- tienen previsto celebrar en los próximos días una asamblea conjunta en el Parque de Bomberos para analizar la situación, un problema arrastrado dese hace meses, y ya han pedido permiso a la Subdelegación del Gobierno para concentrarse a las puertas del Ayuntamiento el día 8 antes del pleno. "Lamentamos tener que llegar una vez más a este extremo pero entendemos que ante esta situación pocas salidas más nos quedan", lamentan desde el sindicato Siplib.

El descontento de los agentes de la Policía Local viene dado porque han vuelto a surgir problemas en el pago de los atrasos pendientes relativos al acuerdo del 0,3%, firmado con el anterior equipo de gobierno. Los sindicatos mantuvieron una reunión con la directora de Recursos Humanos que les informó, según han dado a conocer a sus afiliados, que septiembre sería el último mes en el que se abonarían parte de los atrasos (sábados de enero y febrero 2020 y Navidades del 1 al 6 de enero del 2020), porque para el abono del resto no se disponía ya de partida presupuestaria para este año.

Los sindicatos denuncian que se haya puesto de excusa que "los cálculos económicos no se habían hecho correctamente por el gobierno municipal anterior", cuando ese acuerdo si bien firmando en el mandato anterior contaba con todos los informes técnicos prescriptivos, siendo los técnicos municipales los mismos antes que ahora. También rechazan que no exista partida económica para atender los retrasos: "Si no hay dinero en esa partida, debe ser por que se le ha dado otro uso y lo que deben de hacer es reponerlo de otras partidas igual que se hace en innumerables ocasiones", dicen.

Por último, los sindicatos pidieron una reunión con el concejal de Hacienda, Salvador Fuentes, que se celebró el día 11, pero siguen a la espera de que el edil les informe después de que quedara en recabar información. Por todo, han solicitado una reunión con el alcalde, José María Bellido, para abordar la situación, para la que todavía no hay fecha.