Pedro Sánchez se pasea (electoralmente hablando) por Córdoba

Una hora ha estado paseando por Córdoba (electoralmente hablando) Pedro Sánchez, presidente en funciones y candidato socialista a la Presidencia del Gobierno el próximo 10N. Ha llegado en tren a la estación, y al bulevar de Gran Capitán poco después, sobre las 11, en coche, donde ya lo esperaban Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, junto al secretario provincial de los socialistas cordobeses, Antonio Díaz, y el resto de cargos institucionales, como la exalcaldesa, Isabel Ambrosio, y orgánicos de la provincia. Entre ellos, los de nuevo candidatos cordobeses por el PSOE (a excepción del cabeza de lista, Luis Planas): Rafi Crespín, María Ángeles Luna, María Jesús Serrano, Alfonso Muñoz o Antonio Hurtado, que --dicho por él mismo-- busca "otra oportunidad como Platanito" (el 28A se quedó a las puertas de lograr un acta de diputado, que terminó arrebatándole Vox).

Pedro Sánchez no ha hecho declaraciones públicas (no estaban tampoco previstas) en la capital cordobesa, donde ha iniciado una jornada intensa en la que tiene previsto almorzar en Jaén con unos 600 militantes en una comida-mitin y participar en un acto público por la noche en Granada. La precampaña está en modo on. Para hacer un paseo de apenas 500 metros, los que distan de Gran Capitán a la esquina de Cruz Conde con Ronda de los Tejares, pasando por Gondomar, se ha activado un importantísimo despliegue de seguridad, e incluso se ha acreditado a la prensa, a la que previamente un perro le había olfateado sus pertenencias.

El candidato socialista inicia la precampaña, en un ambiente de moderado optimismo entre los socialistas cordobeses, que tienen un ojo puesto en las encuestas, y el sexto sentido, en la abstención. Si el grado de euforia pudiera medirse en un paseo electoral, el de hoy de Pedro Sánchez le ha salido bien al PSOE. Salvo un par de "chorizos" y "traidores", todo han sido selfies, alabanzas y gritos de "guapo" y "presidente". "Este tipo de formato tiene sus riesgos, pero ha salido bien", reconocía uno de los asesores de prensa de Pedro Sánchez, tras finalizar el paseo. "Lo hicimos en Zafra y lo hemos repetido aquí" (menos mal, que no habeís hablado del jamón, bromeo).

Pedro Sánchez, este martes en Córdoba, posa con cordobeses en el bulevar del Gran Capitán. FOTO: A.J. GONZÁLEZ

A Sánchez, en este paseo que por momentos tuvo aires de ácrata desfile procesional, se le han acercado personas como la ecuatoriana María Teresa, para pedirle que mediara en su proceso de nacionalización; o Lucas, estudiante del IES Maimónides, con el que ha conversado sobre pensiones y crisis económica; o un grupo de niñas del Centro Zalima, con las que se ha hecho una foto; o el concejal del Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero, al que le ha deseado "ánimo"; o María, que le ha pedido trabajo para su hijo; o Josefina, una vecina de las Margaritas, que no quería su mano "sino soluciones"; incluso Pepi, una señora de la avenida Barcelona que no pensaba votarle, pero que le ha plantado un señor beso al candidato. Y así hasta completar una amplísima nómina de cordobeses que han podido constatar que Pedro Sánchez será o no un buen candidato (lo dirán las urnas el 10N), pero que lo que tiene seguro-seguro es un máster en móviles, porque es él --por altura, quizá, por comodidad y rapidez, probablemente-- el que termina haciendo todas las fotos que el público (votante o abstencionista) le solicita.