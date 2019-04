El partido de los parcelistas no concurrirá a las municipales

El partido de los parcelistas, Córdoba Crece, no concurrirá finalmente a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy la lista definitiva de las candidaturas que se presentan a los comicios, que no incluye la del partido Córdoba Crece, que lidera Rafael Salazar al no haber sido proclamada. Córdoba Crece se presentó en febrero públicamente como "un partido nuevo y sin mochila". Tampoco podrán presentarse la candidatura Ganemos Córdoba, después de la impugnación que Ganemos en Común hizo la semana pasada al considerar que podía confundir al electorado.

Las 13 candidaturas que sí concurrirán a las elecciones municipales en Córdoba serán la de Podemos, con Cristina Pedrajas de cabeza de lista; Andalucía entre todos, con Manuel Ortega; Partido Animalista contra el maltrato animal, con Javier Luna; Acción por Córdoba, con Ricardo Rojas; Ciudadanos, María Isabel Albás; Izquierda Unida, con Pedro García; Partido Socialista Obrero Español, con Isabel Ambrosio; Partido Popular, con José María Bellido; Ganemos en Común, con Teresa González; Escaños en blanco, con Francisco Infante; Vox, con Rafael Saco; Partido Comunista de los Trabajadores de España, con Roberto Guijarro, y Por un mundo más justo, con Joaquín Malo.