La oposición amaga con llevar a PP y Cs a los juzgados por no darles información sobre Fitur

La oposición al completo amaga con acudir a los tribunales para denunciar que PP y Cs obstaculizan su labor fiscalizadora al vetarles información de la gestión municipal. En una inusual e imprevista rueda de prensa, los portavoces de PSOE (José Rojas), IU (Pedro García), Podemos (Cristina Pedrajas) y Vox (Paula Badanelli) han denunciado que a escasos días de su celebración siguen sin conocer la oferta que el Ayuntamiento de Córdoba llevará a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid los próximos días 20, 21 y 22 de diciembre. Aunque la denuncia se ha centrado en el área de Turismo, los cuatro partidos hacen extensiva su crítica al resto de áreas municipales y exigen un cambio en la manera de gestionar del equipo de gobierno, al que acusan de oscurantismo, y amenazan con dejar de acudir a las comisiones si no se les facilitan documentos e información suficiente. Asimismo, la portavoz de Vox ha pedido al alcalde, José María Bellido, que le retire las competencias de Turismo a la delegada Isabel Albás (Cs) y que tome "esas riendas para evitar males mayores".

Los concejales han relatado cómo en la comisión de Turismo que se ha celebrado esta mañana la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo les ha negado la información sobre la presencia de Córdoba en Fitur argumentando que mañana tenía previsto ofrecer una rueda de prensa conjunta con la Diputación para darla a conocer. La oposición considera que ésa ha sido "la gota que colma el vaso" de una manera de actuar que se repite, en unas áreas municipales más que en otras (también han lamentado la falta de transparencia en la Gerencia de Urbanismo), desde el inicio del mandato de PP y Cs.

En el caso de Fitur, el grupo municipal socialista solicitó el expediente el pasado 5 de diciembre al concejal de Presidencia, pero actualmente sigue sin recibirlo, por lo que acudir a los juzgados es la única opción que los técnicos municipales le han propuesto. "Lo único que nos cabe es irnos al juzgados", ha aseverado el edil socialista José Rojas, después de escuchar el relato de lo ocurrido en la comisión que ha hecho Pedro García, que se ha preguntado para qué sirven las comisiones si no se ofrece a la oposición materia informativa para trabajar. Por ese motivo, la oposición baraja también como medida de protesta dejar de acudir a estas comisiones. Sobre la actividad de Córdoba en Fitur, García crítica que no se conozca no sólo el contenido de la programación, si no si hay expediente administrativo o cuánto se va a gastar el Ayuntamiento en los eventos que organice. Además ha lamentado haberse enterado de un acto del Ayuntamiento en Córdoba en Madrid a través de un empresario y no por los trámites de protocolo municipal habituales.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha subrayado la gravedad de la situación para explicar que su grupo municipal se siente con todos los partidos de la izquierda. "Por encima de todo --ha dicho-- están los intereses de Córdoba". En su comparecencia, Badabelli ha dicho que Cs ha ocultado información "a conciencia", lo que ha calificado de "absolutamente grave y vergonzoso". Para la portavoz de Vox es lamentable, además, que eso lo esté haciendo "un grupo político residual" (con 5 concejales de 29) dentro de un gobierno que ha tildado de "pollo sin cabeza".

Cristina Pedrajas, portavoz de Podemos, por su parte, considera que la falta de información afecta a una gran parte de la población de Córdoba, la mayoría que los cuatros partidos representan, que "no tiene voz ni voto dentro de la gestión de Córdoba". Pedrajas ha dado, no obstante, una última oportunidad para que la presidenta del Imtur les facilite la información requerida esta tarde, antes de acudir a la medida extrema de los juzgados que todos los partidos han dicho rechazar por cuanto supone judicializar la política.