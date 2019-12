Pedro García, "tremendamente preocupado" por el "oscurantismo" en la gestión del Imtur

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, considera "tremendamente grave" que aún no se conozca ni la programación de Córdoba en Fitur ni el presupuesto de gastos en las actividades que se desarrollarán en este evento. "Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida estamos tremendamente preocupados por el funcionamiento del Imtur", ha explicado García en una nota de prensa.

El concejal de IU asegura que "los datos turísticos son malos" y pone como ejemplo la pérdida de "paquetes turísticos culturales como el Festival de las Callejas". Pero pone el foco, especialmente, en la "falta de funcionamiento y el oscurantismo en la gestión del Imtur".

De hecho, Pedro García indica que "hemos solicitado en dos consejos rectores del Imtur que se nos informe sobre lo que se iba a hacer en Fitur, sin respuesta, y también en un pleno del Ayuntamiento al alcalde, también sin recibir una respuesta".

Además, ha denunciado que "ayer, mediante un empresario de la ciudad, se nos informa de una actividad que va a hacer Córdoba en Fitur. No sabemos cómo se pagará la actividad, el gasto que supondrá, y aparece un logo que no sabemos quién lo ha hecho", ha asegurado Pedro García.

"Cuestiones tremendamente graves"

Por otro lado, el concejal de IU en el Ayuntamiento ha denunciado la "falta de comunicación con los grupos políticos", ya que "el consejo rector del Imtur no se reúne, y el consejo consultivo todavía no se ha reunido". "No es el funcionamiento ni el espíritu con el que se creó el Imtur, que fue el de democratizar la gestión turística", ha ampliado García, que exigirá "muchas explicaciones" al Gobierno municipal por su gestión del Imtur.